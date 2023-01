Problematische Arbeitskultur „Es bringt nichts, einen Traumjob zu haben, der einen komplett ausbrennt“

Frau Weber, Sie waren Führungskraft bei Linkedin, dem sozialen Netzwerk für alle arbeitsamen Karrieremenschen. Dann haben Sie gekündigt und ein Buch darüber geschrieben, dass wir alle weniger arbeiten sollten. Wie kam es dazu?

In den letzten Jahren türmten sich Krisen auf - Corona, Krieg, Klimakrise, Energiekrise -, doch die Arbeit läuft einfach so weiter, als wäre alles ganz normal. Gleichzeitig zeigt sich aber deutlich, dass die Art, wie wir arbeiten, für ganz viele Menschen einfach nicht mehr funktioniert. Das habe ich bei mir selbst und vielen in meinem Umfeld gesehen: Wir waren gestresst, extrem müde und alle hatten das Gefühl, irgendwie kann es so nicht weitergehen.

Inwiefern lässt sich das verallgemeinern? Manche können es sich nicht leisten, ihre Stunden zu reduzieren, sondern brauchen vielleicht eher noch einen zweiten Job, um über die Runden zu kommen.

Wer einen Vollzeitjob hat, muss davon leben können. Wenn diese Basis nicht gegeben ist, braucht man über alles andere gar nicht zu reden. Aber wir sind gerade in einer Situation, in der auch viele Menschen mit geringem Einkommen merken: Es gibt andere Jobs, die ich machen kann und bei denen die Bezahlung und die Arbeitszeiten besser sind. Das sehen wir zum Beispiel in Gastronomie, der größten Niedriglohnbranche in Deutschland. Hier haben die Betriebe große Probleme, genug Leute zu finden, weil viele nicht mehr zu den alten Bedingungen arbeiten wollen und kündigen.

Bekommen Arbeitnehmer:innen durch diese „Great Resigantion“, wie sie in den USA genannt wird, dauerhaft mehr Macht?

Ich glaube, dass sich grundlegend etwas verändert. Allein schon durch den demografischen Wandel: In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden so viele Menschen in Rente gehen, dass wir die wegfallende Arbeitsleistung niemals vollständig ausgeglichen bekommen, selbst wenn ältere Menschen länger und Frauen mehr arbeiten. Auch wenn wir mehr Zuzug aus dem Ausland haben, wird dieser Rückgang nicht gestoppt. Das führt zumindest auf absehbare Zeit dazu, dass Arbeitnehmer:innen mehr Macht haben und stärker entscheiden können, wann, wo und wie sie arbeiten wollen – weil die Nachfrage nach ihnen steigt.

Die körperlichen und geistigen Fähigkeiten von Menschen lassen sich nicht unendlich weit nach oben pressen. Sara Weber

Gehen die aktuellen politischen Debatten nicht in die völlig andere Richtung? Zuletzt wurde über die 42-Stunden-Woche diskutiert, den Zehn-Stunden-Arbeitstag und darüber, ob wir in Deutschland nicht zu viele Frührentner:innen haben.

Diese Debatten sind Quatsch. Man kann die Arbeitszeit nicht einfach immer mehr ausweiten, um die Produktivität zu steigern. Die körperlichen und geistigen Fähigkeiten von Menschen lassen sich nicht unendlich weit nach oben pressen. Da sind wir heute schon ziemlich nah am Limit. Stattdessen muss es darum gehen: Wie schaffen wir es, Technologie effizienter zu nutzen, damit sie uns Arbeit abnehmen kann? Wie schaffen wir es, dass Menschen nicht körperlich oder mental kaputt gehen und das Gefühl haben, sie müssen früher in Rente gehen, weil sie es sonst nicht mehr packen? Sonst fallen uns noch mehr Menschen weg und damit auch noch mehr Produktivität – was ja genau gegen diese politischen Forderungen spricht.

Zur Person Sara Weber ist Journalistin, Medienberaterin sowie Digitalstrategin und lebt in München. Bis Mitte 2021 war sie Redaktionsleiterin beim Karrierenetzwerk Linkedin. Der Corona-Lockdown und die Homeoffice-Situation brachten sie ins Nachdenken über die Probleme unserer Arbeitswelt. Daraus entstand ihr Buch „Die Welt geht unter, und ich muss trotzdem arbeiten?“ (erschienen bei KiWi-Paperback, 240 Seiten, 18 Euro).

Müssen wir nicht auch fürs Klima alle weniger arbeiten? Klimaschützer:innen sagen, dass das Wirtschaftswachstum zurückgefahren werden muss, um den Planeten zu retten.

Diese Umwälzung muss und wird kommen. Die Ökonomin Juliet Schor sagt es ganz klar: Wir werden die CO2-Emissionen nicht ausreichend senken können, wenn in den Industriestaaten nicht auch die Arbeitszeit reduziert wird. Beides wird in Zukunft automatisch zusammenhängen.

Sie plädieren dafür, dass Menschen sich in Betriebsräten und Gewerkschaften organisieren sollen, um ihre Rechte durchzusetzen. Sind das noch die richtigen Instrumente für die Arbeitswelt der Zukunft?

Es ist generell besser, zusammenzukommen und sich zu organisieren, um Veränderungen einzufordern. Damit nicht jede:r einzelne um Gehalt verhandelt, sondern man gemeinsam schaut: Wie schaffen wir bessere Arbeitsbedingungen für alle? Wir sehen in der Arbeitswelt die gleiche Individualisierung wie beim Klimaschutz: Bring deinen wiederverwendbaren Kaffeebecher mit, dann bist du Teil der Lösung! Aber das verschleiert doch nur die größeren, strukturellen Probleme. Im Job heißt es dann: Es liegt allein an dir, ob du mehr Geld bekommst. Dass es Strukturen braucht, die dir dabei helfen, wird verschwiegen. Aber Organisation muss ja nicht zwingend nur in bestehenden Institutionen stattfinden. Das hat man zuletzt in den Arbeitskämpfen bei Lieferdiensten wie Gorillas oder Lieferando gesehen. Da haben sich Mitarbeitende organisiert, die traditionell eher nicht zum Klientel der Gewerkschaften gehören.

Flexibilität im Job muss den Arbeitnehmer:innen dienen und nicht den Konzernen. Sara Weber

Sie schreiben, die Arbeitswelt muss flexibler werden. Unter dem Stichwort „New Work“ wird das schon länger gefordert. Wie beurteilen Sie diese Debatte?

Flexibilität klingt erst einmal super, wird aber dann zum Problem, wenn sie Verantwortung auf Einzelne abschiebt. Im schlimmsten Fall führt sie dazu, dass die Arbeit alles dominiert wie in der Gig Economy à la Uber, wo es keine Sicherheit gibt, keine minimal zugesicherte Stundenzahl und man nicht bezahlt wird, wenn man krank ist. Flexibilität muss in erster Linien den Arbeitnehmer:innen dienen und nicht den Konzernen.

Ein anderer viel diskutierter Begriff ist „Purpose“: Arbeit soll einen Sinn haben und mit Leidenschaft erledigt werden. Sie finden das problematisch. Warum?

Weil wir gerade in vielen Berufen, die inhärent sinnhaft sind – Pflege und Erziehung etwa –, enorm schlechte Arbeitsbedingungen vorfinden. Fachkräfte werden schlecht bezahlt, es gibt viele Überstunden, die Arbeitsbelastung ist viel zu hoch. Da wird dann argumentiert: Was sollen die alten Leute oder Kinder nur ohne dich machen? Dein Job ist so wichtig! Es wird ausgenutzt, dass Menschen diese Berufe wählen, weil sie anderen helfen und die Welt besser machen wollen, damit man keine besseren Arbeitsbedingungen schaffen muss. Aber es bringt niemandem etwas, einen Traumjob zu haben, der einen komplett ausbrennt. Sinnhaftigkeit ist gut, aber sie sollte nicht komplett aus dem Job gezogen werden, sondern auch aus Hobbies, Ehrenämtern, der Familie oder Freundschaften. Wir müssen sicherstellen, dass die Suche nach dem Sinn nicht ausgenutzt wird, um Leute auszubeuten.

Wir haben als Menschen Wert, weil wir existieren, und nicht nur dann, wenn wir produktiv sind. Sara Weber

Brauchen wir wieder eine klarere Trennung zwischen dem Job, wo irgendwann Feierabend ist, und dem Rest des Lebens?

Ja. Nicht zuletzt das Homeoffice hat dazu geführt, dass die Arbeit immer weiter ins Privatleben fließt und die Grenze zwischen beidem kaum noch zu halten ist. Als Anfang 2020 viele gezwungenermaßen anfingen, von zuhause aus zu arbeiten, waren die Rahmenbedingungen natürlich noch nicht geklärt. Aber langsam müssen wir uns fragen: Wie kann Remote Work funktionieren, ohne dass Leute ausbrennen und das Gefühl haben, sie müssten ihre Freizeit komplett verteidigen. Im Homeoffice ist es natürlich super einfach, krank zu arbeiten. Was fatal ist, weil so niemand wirklich gesund wird. Diese Debatte haben wir viel zu lange ignoriert.

Müssen wir auch die Art und Weise ändern, wie wir über Arbeit und Karriere sprechen?

Total. Wir waren in den letzten Jahren viel zu stark von der Workaholic-Kultur des Silicon Valley geprägt, die in Artikeln über Management-Methoden verherrlicht wird: Alles dreht sich um Produktivität. Die Büros müssen schön sein, damit die Leute möglichst lange bleiben. Wer nicht um 5 Uhr morgens schon mit einem Glas Ingwertee Yoga macht, kann den Tag gleich vergessen! Das ist doch absurd, davon müssen wir weg. Es ist ok, einfach mal nur auf dem Sofa ein Buch zu lesen oder ohne Handy im Wald spazieren zu gehen. Wir haben als Menschen Wert, weil wir existieren, und nicht nur dann, wenn wir produktiv sind.

Im letzten Kapitel deines Buchs beschreiben Sie ein Zukunftsszenario, in dem die Menschen selbst bestimmen, ob und wieviel sie arbeiten, unterstützt von bedingungslosem Grundeinkommen und Automatisierung. Hand aufs Herz: Wie viel Hoffnung haben Sie, dass es wirklich so kommt?

Ich habe wirklich Hoffnung. Das Bewusstsein, dass es so wie jetzt nicht weitergehen kann, ist da oder entwickelt sich zumindest. Etwa beim Thema Sorgearbeit: Viele Eltern haben jetzt im dritten Winter in Folge ihre Kinder die ganze Zeit daheim, weil die Kita ständig schließen muss. Das kann man doch nicht ignorieren und gleichzeitig sagen, dass alle immer mehr und vor allem mehr Frauen in Vollzeit arbeiten sollen. Ja, wie denn, wenn Frauen weiterhin den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit übernehmen? So merken wir an immer mehr Punkten, dass die Dinge derart kaputt sind, dass es sich nicht mehr ignorieren lässt. Und ich bin optimistisch, dass dieses Bewusstsein auch zu Veränderung führt. Wir haben gar keine andere Wahl.

