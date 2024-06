Schluss mit dem Meeting-Wahnsinn „Die Zukunft der Arbeit ist schriftlich“

Jeder Berufstätige kennt sie, jeder Berufstätige hasst sie: Besprechungen. Viele Beschäftigte fühlen sich überlastet und zermürbt, was auch daran liegt, dass sie dauernd in Meetings hängen. In einer Umfrage von Microsoft gaben 68 Prozent der Befragten an, nicht genügend Zeit für konzentriertes Arbeiten zu haben. Als größte Ablenkung nannten die Teilnehmer unproduktive Meetings.

Wie schaffen es Mitarbeitende und Unternehmen, weniger nervige und zeitraubende Meetings zu haben? Und falls das nicht geht: Wie lassen sich Meetings effektiver gestalten? Der Tagesspiegel hat mit einer Expertin für hybrides Arbeiten gesprochen.