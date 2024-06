Vier-Tage-Woche im Härtetest „Es ist anstrengend, aber es funktioniert“

Größere Zufriedenheit im Job, weniger Fehlzeiten durch Stress und eine hohe Attraktivität für neue Mitarbeitende: Wer Carola Weise nach Argumenten für die Vier-Tage-Woche fragt, bekommt eine schnelle Antwort. Weise leitet das Kinderhaus Nürnberg, ein gemeinnütziges Unternehmen, das dort neben Kitas auch betreute Spielplätze betreibt und in der Jugendhilfe aktiv ist.

Gut 200 Menschen arbeiten für die unterschiedlichen Einrichtungen. Um in Zeiten des Fachkräftemangels wettbewerbsfähig zu bleiben, hat der freie Träger die Arbeitszeit für alle Beschäftigten von 38,5 auf 36 Stunden reduziert.

Seit Februar bietet das Kinderhaus zusätzlich die Möglichkeit der Vier-Tage-Woche – der Lohn bleibt, die Arbeitszeit allerdings auch. Die 20 Beschäftigten, die das Angebot nutzen, arbeiten also an jedem Arbeitstag entsprechend etwas länger. Für Geschäftsführerin Carola Weise hat sich diese Umstellung schon gelohnt.

Sie sagt: „Wir haben im ersten Quartal dreimal so viele Bewerbungen bekommen wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.“

Wie soll das gehen?

Mit diesem Modell ist das Kinderhaus Teil einer Studie, die die Universität Münster derzeit mit der Unternehmensberatung Intraprenör aus Berlin durchführt: 45 Unternehmen testen sechs Monate lang unterschiedliche Formen der Vier-Tage-Woche.

Mehr leisten, weniger arbeiten – wie soll das gehen? Diese Frage taucht in der aktuellen Debatte um die Vier-Tage-Woche immer wieder auf. Deutsche Arbeitgeberverbände laufen Sturm gegen das Konzept. Eines ihrer Hauptargumente ist ebenfalls der Fachkräftemangel. Nur dass sie anführen, weil es zu wenige qualifizierte Arbeitnehmer gebe, sollten die wenigen mehr arbeiten.

Umfragen unter Arbeitnehmenden zeigen hingegen immer wieder, dass es eine Mehrheit für einen zusätzlichen freien Tag in der Woche gibt. Idealerweise bei vollem Lohnausgleich.

Fachkräftemangel als Motiv

Auch in Grünwald bei München ist man ob der Machbarkeit skeptisch. „Verbessern wir uns wirklich? Können wir unsere Leistung steigern? Was bringt es uns?“ Für Martin Fallmer, einer von zwei Geschäftsführern beim IT-Sicherheitsunternehmen Brainguards, ist die Vier-Tage-Woche ein Experiment.

Wie das Kinderhaus nimmt Fallmer mit seinem Team an der Studie der Uni Münster teil. In Grünwald arbeiten die neun Beschäftigten seit Februar 32 statt 40 Wochenstunden. 100-80-100 heißt das Modell: Bei vollem Lohnausgleich (100 Prozent) wird die Arbeitszeit auf 80 Prozent reduziert. Dafür erwarten die Arbeitgeber jedoch 100 Prozent Produktivität.

Fallmers bisheriger Eindruck: „Es ist anstrengend, aber es funktioniert.“ Die Motivation der Kolleginnen und Kollegen sei „weit oben“. Er könne jedoch nicht abschätzen, ob der Elan bei allen so bleibe.

Auch für ihn ist der Fachkräftemangel der Hauptbeweggrund, um die Vier-Tage-Woche auszuprobieren. Nicht zuletzt in der IT-Branche fehlen nach Zahlen aus der Branche bereits aktuell Zehntausende von qualifizierten Menschen. Die Vier-Tage-Woche könne ein Wettbewerbsvorteil sein gegenüber anderen Betrieben, die dies nicht anböten.

Das Modell funktioniert nicht überall

Julia Backmann ist Professorin für Transformation der Arbeitswelt. Sie begleitet die Studie vonseiten der Uni Münster und nutzt lieber den Begriff Arbeitszeitverkürzung. „Vier-Tage-Woche ist inzwischen ein Buzzword sowohl für Befürworter als für Gegner des Modells“, sagt sie.

Es gebe aber eben nicht nur die eine Vier-Tage-Woche. Vielmehr gehe es um flexiblere Arbeitsmodelle, die einerseits die Produktivität von Unternehmen erhalten oder steigern – und andererseits den Stress der Beschäftigten verringern.

In IT-Firmen seien die Gegebenheiten naturgemäß andere als in Kitas, in großen Unternehmen gebe es andere Herausforderungen als in kleineren Betrieben. Auch bei fünf Arbeitstagen lasse sich durch neue Technologien, clevere Meetingstrukturen und einen genauen Blick auf die Struktur der Belegschaft viel drehen.

Selbst eine Sechs-Tage-Woche – in Griechenland ab Juli möglich – könne je nach Unternehmen positive Effekte haben. „Ein Modell starr zu denken, halte ich deshalb nicht für sinnvoll“, sagt Backmann.

Die „faulen Europäer“ machen weltweit Schlagzeilen

International wird das Thema dieser Tage noch kontroverser besprochen. Die Schlagzeilen sprechen vor allem von „faulen Europäern“; denen gegenüber stehen die angeblich hart arbeitenden US-Amerikaner.

Ausgelöst hat diese Debatte unter anderem Nicolai Tangen, der für das kleine Norwegen den größten Staatsfonds der Welt verantwortet. „Ich muss jetzt vorsichtig sein, wenn ich über das Thema Work-Life-Balance spreche“, sagte er Ende April der „Financial Times“. „Aber Fakt ist, dass die Menschen in den USA schlicht und einfach härter arbeiten.“ Deshalb investiere Tangen lieber in US-Unternehmen als in europäische.

Tatsächlich arbeiten Menschen hierzulande im Jahr so wenige Stunden wie in keinem anderen der großen Industrieländer. Weltweit liegt Deutschland in der ensprechenden Statistik der Industriestaaten-Organisation OECD an erster Stelle: Durchschnittlich 1341 Stunden arbeiteten Beschäftigte in deutschen Unternehmen im Jahr 2022, inklusive Überstunden. Zum Vergleich: In den USA waren es 1811.

Eine Frage der Produktivität

Die Zahl allein muss laut Ökonomen nicht beunruhigen, solange die Produktivität hoch bleibt oder sogar steigt. Für Deutschland wie die USA gilt das ungefähr im selben Maße – obwohl Urlaube und Feiertage in den Vereinigten Staaten deutlich rarer sind als hierzulande. Eine hohe Produktivität und eine sinkende Zahl von Arbeitsstunden müssen sich also nicht ausschließen.

Verwandte Studien in Großbritannien, Spanien, Portugal und Südafrika legen nahe, dass Menschen tatsächlich in weniger Zeit mehr schaffenn können. Nach einem Test in Großbritannien vor zwei Jahren blieb eine Mehrheit bei der Vier-Tage-Woche. Mitarbeitende waren demnach ausgeglichener und seltener krank.

An der aktuellen Studie der Uni Münster nehmen laut den Verantwortlichen hauptsächlich kleine Betriebe wie Brainguards und mittelgroße wie das Kinderhaus teil. Doch auch einige wenige Großunternehmen sind dabei, wollen aber vorerst nicht in Erscheinung treten – womöglich um Begehrlichkeiten in der Belegschaft vorzubeugen, falls das Modell nach der Testphase nicht weitergeführt werden sollte.

Nur eine Mitarbeiterin will zurück zum alten Modell

Für Kinderhaus-Chefin Weise stand hingegen bereits vor Beginn des Experiments fest: „Wir wollen dieses Modell anbieten – und wir wollen auch nicht mehr weg davon.“ Wirtschaftlich sei das kein Problem, wie eine Machbarkeitsstudie vorab gezeigt habe. Und hinsichtlich der betrieblichen Abläufe sieht Weise kaum Schwierigkeiten.

Das ist das Projekt 45 Unternehmen und Organisationen in Deutschland haben seit Februar dieses Jahres projektweise eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Über einen Zeitraum von sechs Monaten sollen sie herausfinden, wie praktikabel und sinnvoll eine Vier-Tage-Woche sein kann und wo Hürden und Probleme bestehen. Mit dabei sind meist kleine Unternehmen mit bis zu 48 Mitarbeitenden (54 Prozent). Etwa ein Sechstel sind Großunternehmen mit mehr als 249 Mitarbeitenden. Die Unternehmensberatung Intraprenör arbeitet für das Projekt mit der NGO 4 Day Week Global zusammen, die das Projekt in ähnlicher Form bereits in verschiedene andere Länder gebracht hat. Ein zwölfköpfiges Team der Universität Münster begleitet das Projekt und wertet es wissenschaftlich aus. Erste Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen.

Von den rund 20 Mitarbeitenden, die seit Februar in einer Vier-Tage-Woche arbeiten, will bislang nur eine zurück in das ursprüngliche Modell. „Ihr sind die Arbeitstage, die nun neun Stunden haben, zu lang“, berichtet Weise.

Im Gegenzug gebe es in der Belegschaft bereits einige weitere Interessenten für das neue Arbeitsmodell. Sie wollen Anfang September mit Beginn des neuen Kita-Jahres wechseln.

Ohne das Angebot der Vier-Tage-Woche würde Irini Ntina wahrscheinlich gar nicht beim Kinderhaus Nürnberg arbeiten. „Das Thema ist mir wichtig. Ich habe es im Vorstellungsgespräch selbst angesprochen“, sagt die Kinderpflegerin, die seit April in einem Hort des Trägers beschäftigt ist.

Mit ihrem Partner hat die 39-Jährige zwei Kinder. Sie arbeitet in Teilzeit, um den Familienalltag gut bewältigen zu können: die Schule der Kinder, ihr Sport, Freunde, Freizeitaktivitäten. In ihrer vorherigen Stelle hat sie deshalb 20 Stunden gearbeitet. Jetzt, mit etwas größeren Kindern und Vier-Tage-Woche, geht mehr: 30 Stunden, ein freier Mittwoch und natürlich entsprechend mehr Geld. „Die neue Stelle ist ein Gewinn, auch finanziell“, sagt Ntina.

Spannungen mit Kolleginnen und Kollegen, die fünf Tage arbeiten, stellt Ntina bislang nicht fest. „Warum auch? Es hat ja hier jeder die Möglichkeit zu wählen.“

Nur ein schöner Traum für die Gen Z?

Ganz andere Branche, viel kleineres Unternehmen – Jasmin Moradi Gohar ist Personalverantwortliche bei Brainguards. Die 24-Jährige arbeitet ebenfalls vier Tage in der Woche.

Die Vorurteile aus Teilen der Wirtschaft und Gesellschaft sowohl gegen die Vier-Tage-Woche als auch ihrer Generation, der sogenannten Gen Z, gegenüber kennt Moradi Gohar. Und sie hält sie für falsch.

Die Vier-Tage-Woche erfordere zwar mehr Disziplin von Mitarbeitenden. „Aber warum soll man seine Arbeit nicht motivierter und fokussierter an vier Tagen erledigen, statt an fünf Tagen frustriert darauf zu warten, dass die Woche zu Ende geht?“

Ihren Chef kann sie damit nicht vollständig überzeugen. „Was wir schon nach einigen Wochen sagen können: Wenn man die Arbeitszeit so verdichtet, braucht man Mitarbeitende mit Erfahrung“, sagt Martin Fallmer. Anfänger brauchten für viele Tätigkeiten einfach mehr Zeit. „Weniger arbeiten bei gleichbleibend hohem Gehalt – das wird schwer zu erreichen sein. Da muss ich die Gen Z enttäuschen.“

Wie die Vier-Tage-Woche gelingen kann, ohne dass der Stress zu groß wird, erproben die Mitarbeitenden bei Brainguard derzeit gemeinsam. Kürzlich haben sie sogenannte Fokusphasen eingeführt.

„Gerade im HR-Bereich werde ich oft bei Tätigkeiten unterbrochen, wenn Kollegen mit ihren Anliegen zu mir kommen“, sagt Personalfachfrau Moradi Gohar. Da helfe es, wenn es genaue Zeiten gebe, in denen die Tür für alle offen steht, und andere, in denen sie ganz für sich an Projekten arbeiten könne, beschreibt sie.

Weniger Zeit – aber nicht für die Kinder

Effizienz ist auch beim Kinderhaus in Nürnberg ein entscheidender Schlüssel. Die Kinder und Jugendlichen sollen davon jedoch nichts spüren. Deshalb sind es eher die internen Abläufe, die Carola Weise und ihre Mitarbeitenden verändern.

„Teamsitzungen sind kürzer und sie finden seltener statt“, nennt die Geschäftsführerin ein Beispiel. Auch die sogenannte Vorbereitungszeit der Erzieherinnen und Erzieher sei verkürzt worden. Statt vier haben sie nun drei Stunden in der Woche Zeit, um neue Konzepte zu erarbeiten, bestehende zu analysieren oder Organisatorisches zu besprechen.

In der Praxis kein Effekt beim Krankenstand

Was nicht heißt, dass es mit dem neuen Modell in der Praxis keine Schwierigkeiten gibt. Insbesondere durch Krankheit komme es immer wieder zu personellen Engpässen. Die Hoffnung, dass der Krankenstand durch verkürzte Arbeitswochen sinkt, habe sich noch nicht erfüllt, räumt Weise ein. „Es ist aber in meinen Augen zu früh, um Schlüsse daraus zu ziehen.“

Mögliche negative Effekte einer Arbeitszeitverkürzung wie bei der Vier-Tage-Woche sieht auch Wissenschaftlerin Backmann. Es könne vorkommen, dass Menschen ihre Arbeit in der verkürzten Zeit nicht schaffen, und dadurch ungewollte Überstunden auflaufen; oder dass eine Arbeitswoche von Montag bis Donnerstag sich für Unternehmen als zu starr erweist.

In konjunkturell schwierigen Phasen könne zudem der Kostendruck auf Unternehmen zu hoch werden – sodass auch Arbeitnehmervertretungen einem solchen Modell dann skeptisch gegenüberstehen.

Die German Angst bremst die Vier-Tage-Woche

Erste Ergebnisse der Studie wird es voraussichtlich im Oktober geben. Dennoch beobachten Backmann und ihr zwölfköpfiges Team bereits einige deutsche Besonderheiten verglichen mit Erkenntnissen aus anderen Märkten wie Island, UK oder Südafrika. „Die berühmte German Angst spielt auch bei der Transformation der Arbeitswelt eine Rolle. International betrachtet sind deutsche Unternehmen in diesem Bereich vorsichtiger.“

Beispielsweise sei die Arbeitszeitverkürzung in der laufenden Studie geringer als in vergleichbaren Studien in anderen Ländern. „Die Mehrheit ist erst einmal mit 36 Wochenstunden gestartet – also einem Minus von nur zehn Prozent.“

Wichtig ist laut Backmann bei jeder Flexibilisierung der Arbeitszeit: „Sie sollte zunächst einen Test-Charakter haben und die Unternehmen müssen ihre Belegschaft mitnehmen und überzeugen.“

Beim Kinderhaus Nürnberg scheint das bereits gelungen. „Mir geht es darum, dass wir die Erziehungsberufe attraktiver machen“, sagt Geschäftsführerin Weise. Die Belastung der Mitarbeitenden in Kitas sei massiv – zeitlich, physisch und psychisch. „Da sind kürzere Arbeitszeiten für alle eine echte Entlastung.“