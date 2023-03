Wie viel Arbeitsmoral brauchen wir? Wann es sinnvoll ist, sich im Job richtig reinzuhängen – und wann nicht

Frau Herzog, brauchen wir heute noch Arbeitsmoral im Job? Oder ist das eine Tugend längst vergangener Zeiten?

Arbeitsmoral ist wichtig wie eh und je. Bei Pflegekräften zum Beispiel, die sich mit viel Empathie um die Bedürfnisse von Patienten kümmern, bei Supermarktangestellten, die trotz Pandemie und Ansteckungsgefahr jeden Tag an der Kasse sitzen. Bei Handwerkerinnen, die an einem Werk arbeiten, so lange, bis sie wirklich zufrieden sind. Feuerwehrleute riskieren manchmal ihr Leben, um andere zu retten.

Wie definieren Sie Arbeitsmoral?

Darunter verstehe ich, dass Beschäftigte ihre beruflichen Aufgaben auch aus einer moralischen Perspektive heraus verstehen: dass sie ihre Aufgaben ernst nehmen, sich Gedanken über ihre Rolle machen und Verantwortung übernehmen für ihren Job. Arbeitsmoral können Arbeitgeber allerdings nur einfordern, wenn die Arbeitenden fair und mit Respekt behandelt werden – das ist leider in vielen Jobs derzeit nicht der Fall.

Zur Person Lisa Herzog ist Professorin für politische Philosophie an der Universität Groningen in den Niederlanden. Sie beschäftigt sich mit der Philosophie der Arbeit, unter anderem mit Frauke Schmode in dem Aufsatz „But it’s your job“.

Ist es per se gut, wenn Mitarbeiter:innen eine hohe Arbeitsmoral haben?

Wenn die Aufgabe eine sinnvolle ist und die Bedingungen fair sind, kann es für Arbeitende sehr erfüllend sein, den eigenen Job als „Berufung“ zu verstehen. Es macht Spaß, engagiert zu arbeiten, mit voller Kraft voraus, statt viel Zeit damit zu verbringen, sich über den Arbeitgeber, die Arbeitsbedingungen oder die Kollegen zu ärgern.

Vielen macht es Spaß, dazuzulernen, ihr Wissen zu vertiefen, und im eigenen Bereich Experte zu werden. Das hält das Interesse an einem Thema wach und motiviert.

Allerdings bezweifle ich, dass das funktioniert, wenn Unternehmen nur darauf ausgerichtet sind, Gewinn zu machen. Die Beschäftigten merken dann sehr schnell, dass ihr Engagement letztlich nur Mittel für die Zwecke anderer ist.

Gehört zur Arbeitsmoral auch, sich kollegial zu verhalten und solidarisch mit Schwächeren zu sein?

Natürlich, die allermeisten moralischen Prinzipien, die in anderen Lebensbereichen gelten, gelten auch in der Arbeitswelt: Respekt gegenüber anderen zeigen, niemanden diskriminieren, die Gesundheit und Lebensqualität von Kollegen, Kunden und im weiteren Sinne auch der Gesellschaft zu achten und die Umwelt zu schützen.

Schwierig wird es, wenn der Arbeitgeber von einem verlangt, gegen derartige Prinzipien zu verstoßen. Dann kann Arbeitsmoral im Extremfall auch bedeuten, dass man zum Whistleblower wird und derartige Praktiken öffentlich macht.

In der EU arbeiten sieben Prozent der Beschäftigten mehr als 48 Stunden die Woche. Sind das die mit einer besonders hohen Arbeitsmoral?

Zu einer guten Arbeitsmoral gehört meines Erachtens auch, die eigenen Grenzen zu kennen, auf sich zu achten, sich nicht zu überfordern und auszubeuten, „nur“, um gut zu sein im Job. Regelmäßig Überstunden zu machen, nur noch auf das eigene Thema fokussiert mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen und die eigene Leistungsfähigkeit zu überschätzen, ist langfristig ungesund und demotivierend.

Immer 100 Prozent zu geben, auch unter schlechten Bedingungen – Kind krank, wenig Schlaf oder zu viel auf dem Schreibtisch – das funktioniert auf Dauer nicht. Das kann niemand erwarten, nicht von sich selbst und nicht von anderen. Auch die Organisation oder das Unternehmen, für das man arbeitet, muss das im Blick haben und entsprechende Strukturen schaffen.

Zu viel des Guten. Nur noch auf das eigene Thema fokussiert mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen, ist langfristig ungesund und demotivierend. © imago/blickwinkel

Nur jede dritte Führungskraft in der EU ist eine Frau, in Deutschland ist es sogar nur jede fünfte. Hat das mit der Arbeitsmoral von Frauen zu tun?

Arbeitsmoral ist nicht per se eine Frage des Geschlechts. Dass Frauen seltener in Führungspositionen kommen, hängt wahrscheinlich eher damit zusammen, dass Personalentscheider Mitarbeitende oft für die Sichtbarkeit von Erfolg befördern. Und viele Frauen sind stärker so sozialisiert, dass sie mit ihren Leistungen nicht hausieren gehen, sondern erwarten, dass andere schon sehen und anerkennen werden, was sie tun – und das passiert nicht immer.

Warum engagieren sich Menschen für ihren Job?

Das Tätigsein mit anderen und für andere, und das Entwickeln neuer Fähigkeiten, sind tiefverankerte Bedürfnisse des Menschen. Ihre Bedeutung wird vielen erst bewusst, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Es ist empirisch belegt, wie unglücklich Arbeitslosigkeit macht, nicht nur wegen des fehlenden Geldes und der unsicheren Zukunft, sondern auch, weil Betroffene nicht mehr das Gefühl haben, sich gesellschaftlich einbringen zu können.

Das Menschen sich gesellschaftlich engagieren wollen, zeigt sich ja auch in der Freiwilligenarbeit, in politischer Arbeit oder in Vereinsarbeit, die oft nicht vergütet wird.

Bin ich verpflichtet, mich in meinem Unternehmen einzubringen?

Vertraglich ist man zunächst einmal dazu verpflichtet, die im Arbeitsvertrag aufgeführten Aufgaben in der dort bestimmten Arbeitszeit zu erledigen. Ob es weitere moralische Pflichten gibt, hängt von dem konkreten Job und den jeweiligen Aufgaben ab – zum Beispiel, ob man Versprechen gegenüber Kundinnen halten muss, weil diese sich darauf verlassen, dass man Wort hält.

Ein großes Problem in der Praxis ist aber: Oft reicht die vertragsmäßige Arbeitszeit dazu nicht aus, die aufgeführten Aufgaben zu erledigen. Es wäre oft schon ein Fortschritt, wenn vertraglich vereinbart würde: „in der Arbeitszeit, die der Arbeitnehmer wirklich dafür benötigt“.

Können Arbeitgeber Loyalität mit dem Unternehmen verlangen?

Verlangen können sie das nicht, und das lässt sich ja auch nicht nachprüfen. Grundsätzlich gehört Loyalität aber auch zur guten Arbeitsmoral, dass Mitarbeiter das Wohl des Unternehmens im Blick haben, und etwa Vorschläge machen für bessere Produktionsprozesse, dafür, wie sich Energie sparen, die interne Kommunikation oder die Lohngerechtigkeit verbessern lässt.

Ich sehe das aber zwiespältig, weil die Unternehmensziele ja in der Regel nicht nur den Arbeitnehmern und den Kunden dienen, sondern vielfach die Interessen der Aktienbesitzer die erste Priorität haben. Das ist ein großer Widerspruch: Die Arbeit soll für die Mitarbeiter und diejenigen, die von der Arbeit profitieren, sinnhaft sein – und gleichzeitig den Shareholdern höchstmögliche Gewinne bringen.

Warum aber sollen sich Beschäftigte einbringen, Überstunden machen, ihrem Job so viel Zeit und Energie widmen – wenn es letztlich um Profite für Investoren geht?

Das passt nicht zusammen. Die Arbeit soll für die Mitarbeiter und diejenigen, die von der Arbeit profitieren, sinnhaft sein – und gleichzeitig den Shareholdern höchstmögliche Gewinne bringen. © imago/Sven Simon

Das heißt?

Aus meiner Sicht können Arbeitgeber Identifikation und Loyalität nur unter bestimmten Bedingungen verlangen: wenn die Mitarbeiter gute Arbeitsverhältnisse und ein Mitspracherecht in ihrer Organisation haben. Und wir sollten uns als Gesellschaft auch die Frage stellen: Sollten Bereiche, in denen hohe Arbeitsmoral wichtig ist – zum Beispiel, weil es um den Umgang mit schutzbedürftigen Gruppen geht – nach der Gewinnlogik organisiert sein? Oder bräuchten wir hier ganz andere Modelle?

Kann man Arbeitsmoral lernen?

Sicherlich passiert da vieles schon im Elternhaus und in der Schule. Aber ein nicht zu unterschätzender Faktor ist das Sozialleben am Arbeitsplatz, und die Vorbildfunktion, die Kolleginnen und Kollegen füreinander haben. Wenn die anderen mit Spaß und Engagement bei der Sache sind, kann das ansteckend sein. Aber eine derartige positive Dynamik lässt sich nur aufrechterhalten, wenn der Einsatz auch von Seiten der Organisation wertgeschätzt wird und sich die Arbeitenden in die Ausgestaltung der Arbeit einbringen können.

Was können Arbeitgeber für eine gute Arbeitsmoral tun?

In demokratischen Strukturen, in denen Mitarbeiter auch strategische Entscheidungen mittragen, dürften viele der Faktoren, die heute gegen Arbeitsmoral wirken, weniger stark ausgeprägt sein. Denn in der Regel beginnen Neueinsteiger ihre Jobs ja sehr motiviert.

Erst das Erleben von schlechter Führung oder inkompetenter Steuerung oder auch der fehlenden Transparenz von Entscheidungen wirkt dann demotivierend. Oder aber das Gefühl, nur als auswechselbarer Produktionsfaktor gesehen zu werden und nicht auch als Mensch – wenn das der Fall ist, kann man es niemandem verübeln, nur das zu erledigen, was der Arbeitsvertrag verlangt.

Junge Beschäftigte fordern heute eine Work-Life-Balance von ihren Arbeitgebern, Homeoffice und flexible Arbeitszeiten, sie sind viel schneller bereit, das Unternehmen zu wechseln, wenn ihnen etwas nicht passt. Sind sie weniger loyal und weniger engagiert als die vorherige Generation?

Ich weiß nicht, ob man generell sagen kann, dass Loyalität und Engagement bei der jüngeren Generation niedriger wären. Vieles ist sicher eine Frage des Arbeitsmarktes: Weil heute viel mehr Stellen frei sind, können Beschäftigte viel leichter wechseln und tun das dann auch, wenn sie mit den Bedingungen unzufrieden sind.

Häufig haben jüngere Mitarbeiter oft noch mehr Idealismus und lassen sich leichter begeistern als ältere. Aber die Generation der heutigen Berufseinsteiger hat wahrscheinlich vielfach bei den eigenen Eltern oder deren Freunden erlebt, wie leicht eine hohe Arbeitsmoral zu Selbstüberforderung und dann gesundheitlichen Problemen führen kann.

Besser auf die eigene Balance und Gesundheit zu achten, würde ich nicht als Zeichen einer niedrigeren Arbeitsmoral sehen, denn man kann in der Zeit, in der man arbeitet, ja trotzdem sehr engagiert sein. Und ich finde es großartig, dass auch mehr Männer sich in Familienarbeit einbringen – das als mangelnde Arbeitsmoral abzutun, wäre wirklich ein ganz großes Missverständnis, denn auch das ist ja Arbeit!

Verändert die Digitalisierung die Arbeitsmoral? Und erhöht die ständige Überprüfbarkeit von Arbeit den Druck auf die Mitarbeiter, mehr leisten zu müssen?

Wir müssen als Gesellschaft lernen, mit diesen Technologien produktiv und fair umzugehen, und dabei auch den unterschiedlichen Vorlieben, die Menschen in Bezug auf Arbeitszeiten und Erreichbarkeit haben, gerecht zu werden.

Die Technik allein ist fast nie „schuld“ an problematischen Verhältnissen, an erster Stelle muss die Frage nach Macht und der Verteilung von Ressourcen und Aufgaben stehen. Wenn wir darauf gerechtere Antworten finden, kann auch der Umgang mit digitalen Technologien für alle Beteiligten ein Gewinn sein.

