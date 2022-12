Klimaschutz Was der Emissionshandel für die Industrie bedeutet

Das EU-Parlament und die EU-Staaten haben sich auf die Details der Emissionshandelsreform verständigt. In der Nacht zum Sonntag verkündeten die Verhandler Kompromisse, die darauf hinauslaufen, dass der Ausstoß von CO2 künftig auch in solchen Branchen teurer wird, die bislang von frei zugeteilten Ausstoßrechten profitierten. Auch Privatleute sollen in der EU künftig beim Tanken oder Heizen einen CO2-Preis zahlen, wie es in Deutschland seit 2021 bereits der Fall ist.

