Koalition einigt sich bei Tierwohl Fleisch soll teurer werden

Eines ist Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) wichtig: In Deutschland soll auch künftig gutes Fleisch produziert werden. Der Minister, der selbst seit vielen Jahren kein Fleisch mehr isst, will mehr Tierwohl in die Ställe bringen. Mit einer fünfstufigen, verpflichtenden Haltungskennzeichnung für frisches Schweinefleisch will er Verbraucher motivieren, sich im Laden für das bessere Fleisch zu entscheiden. Nicht das aus dem fensterlosen, engen Stall, sondern für das Schnitzel aus dem Stall mit frischer Luft, mehr Platz, Auslauf oder Bio. Was mit Schweinefleisch beginnt, soll eines Tages auch für Rinder und Geflügel gelten.