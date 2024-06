Künftig ein Score für alle Die Schufa speckt ab und will verbraucherfreundlicher werden

Mit der Schufa hat fast jeder Bundesbürger zu tun: Wenn man eine Wohnung sucht, möchten Vermieter wissen, ob man in der Vergangenheit seine Rechnungen und die Miete pünktlich bezahlt hat. Banken checken die Bonität ihrer Kunden, bevor sie über einen Kredit entscheiden, und auch wer einen neuen Handyvertrag abschließen oder online auf Rechnung kaufen will, muss den Schufa-Check bestehen.

Dreh- und Angelpunkt ist der Schufa-Score. Die Auskunftei errechnet auf einer Skala von 0 bis 100, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man seine Verpflichtungen künftig erfüllen kann. Ein Wert von 97,2 Prozent gilt als hervorragend, fast drei Viertel der Bundesbürger schaffen einen solchen Top-Score, ein Viertel aber nicht.

Komplizierte Berechnungen

Das Problem: Auch wenn die „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“, wie die Schufa offiziell heißt, inzwischen einiges darüber verrät, wie man einen guten Score erzielt, so ist das Verfahren kompliziert. Viele verschiedene Faktoren beeinflussen den individuellen Score-Wert, welche das genau sind, sagt die Schufa nicht. Das ist ihr Geschäftsgeheimnis.

Schufa-Chefin Tanja Birkholz hat vor knapp zwei Jahren eine Transparenzoffensive gestartet. © Gaby Gerster

Hinzu kommt: „Den einen Score gibt es nicht“, sagt Schufa-Chefin Tanja Birkholz. Das soll sich künftig ändern: Ende des Jahres will die Schufa einen Score vorstellen, der für alle Branchen, alle Verträge und alle Verbraucher gleichermaßen gilt. Der neue Score mit dem Namen Next Generation Scoring soll einfacher werden, weniger Faktoren berücksichtigen und für die Verbraucher besser verständlich werden.

Was ist der Score?

Wer sich heute an die Schufa wendet und seinen Score erfahren möchte, bekommt einen Wert genannt, den sogenannten Basisscore. Doch die Realität ist komplexer: Banken verwenden derzeit einen anderen Score als der Handel, die Mobilfunkbranche arbeitet wiederum nach anderen Vorgaben.

Es gibt sechs verschiedene Branchenscores, der Basisscore, den Verbraucher kennen, beruht im Wesentlichen auf dem Bankenscore. Was die Sache zusätzlich verkompliziert: Einige Firmen haben eigene Score-Regeln, hinzu kommt, dass für Hypothekenkredite oder Online-Käufe unterschiedliche Maßstäbe gelten.

„Es gibt 50 unterschiedliche Bonitäts-Scores“, berichtet Birkholz. Dabei werden die Faktoren, die in die Bewertung einfließen, unterschiedlich gewichtet. Konsequenz: Allgemeingültige Aussagen darüber, welchen Score Verbraucher unter welchen Voraussetzungen haben, sind praktisch unmöglich. Das soll sich künftig ändern. Die Schufa will so mehr Transparenz schaffen und dem Vorwurf von Verbraucherschützern begegnen, eine Blackbox, also für Verbraucher undurchsichtig zu sein.

Das soll sich ändern

Der neue einheitliche Score soll mit weniger Faktoren auskommen. „Heute verwenden die sechs Branchenscores 50 Faktoren, künftig wird der einheitliche Score nur zehn bis 15 Faktoren berücksichtigen“, kündigt Andre Muhle an, der bei der Schufa mit der Entwicklung des Next Generation Scores befasst ist. Damit sollen auch Ergebnisse vermieden werden, die zwar rechnerisch richtig sind, aber von vielen Menschen nicht nachvollzogen werden kann. Künstliche Intelligenz soll übrigens nicht zum Einsatz kommen.

Nach dem EuGH-Urteil Im Dezember hatte der Europäische Gerichtshof ein Grundsatzurteil zur Schufa gefällt. Danach dürfen Entscheidungen etwa über einen Kredit nicht maßgeblich auf dem Score beruhen. Sechs Monate später zeigt sich: „Es hat sich nichts geändert“, sagt Tanja Birkholz. Einige Unternehmenskunden hätten Umstellungen vorgenommen, das war’s.

Beispiel Bankenscore: Bankkunden mit wenigen Verträgen (Kreditkarte, Girokonto) stehen heute schlechter da als Menschen, die vier oder fünf Verträge haben. Aber: Ab sechs Verträgen kippt die Einschätzung, dann gelten Verbraucher plötzlich als erhöhtes Risiko. Das ergibt sich aus der Auswertung statistischer Daten. Künftig soll aber gelten: Wer keinen Kredit abgeschlossen hat, wird positiv eingeschätzt, je mehr Kredite man hat, desto schlechter ist es.

Das neue System soll Ende des Jahres fertig sein, bis der Einheitsscore alle anderen Scores ablöst, werden aber wahrscheinlich noch zwei bis drei Jahre vergehen, schätzt Birkholz. Zunächst müssen die Aufsichtsbehörden, darunter die Finanzaufsicht Bafin, das neue Verfahren zertifizieren.

Wie erfahre ich meinen Score?

Vorerst gelten also die alten Regeln. Wer wissen will, wie die Schufa die Bonität einschätzt, hat dazu mehrere Möglichkeiten.

1. Datenkopie bei der Schufa beantragen

Man kann bei der Schufa eine kostenlose Datenkopie beantragen. Darin erfährt man, welche Daten die Schufa gespeichert hat. Einmal pro Quartal kann man seinen Basisscore gratis erfahren.

2. Scoreauskunft über Bonify

Seinen Basisscore kann man jederzeit und kostenlos über die Schufa-Tochter Bonify ermitteln. Allerdings muss man sich dazu bei Bonify mit seinen Daten registrieren.

Seit Juni bietet Bonify registrieren Kunden auch an, sie aktiv über Negativeinträge zu informieren. Wer erstmals eine Rechnung nicht bezahlt hat, soll so die Gelegenheit bekommen, das schnell nachzuholen.

Ohne Auskunft keine Wohnung: Vermieter legen Wert auf die Bonitätsauskunft der Schufa. © IMAGO/Political-Moments/imago

3. Auskunft für Vermieter

Wohnungssuchende müssen Vermietern oft eine Schufa-Bonitäts-Auskunft vorlegen. Sie besteht aus zwei Teilen. Die Schufa empfiehlt, Vermietern nur die erste Seite vorzulegen. Sie enthält lediglich Informationen darüber, ob Zahlungsstörungen vorliegen oder nicht, weist aber nicht den Score-Wert aus.

4. Datensimulator nutzen

Wer erfahren möchte, ob es gut oder schlecht ist, mehrere Girokonten zu haben oder häufig umzuziehen, kann das online im Datensimulator ausprobieren. Zumindest für sieben Kriterien verrät die Schufa darin, wie man seinen Score verbessern kann.

Bei Girokonten gilt etwa: Je länger das Girokonto besteht, desto besser ist es. Gut ist es, wenn man möglichst nur ein Girokonto hat, je mehr Konten, desto schlechter.

Ähnlich sieht es bei den Kreditkarten aus: Je länger man ein- und dieselbe Karte hat, desto günstiger ist die Bonität. Zwei Karten oder mehr senken dagegen den Score-Wert. Noch. Dies ist einer der Punkte, die sich mit dem neuen Next Generation Scoring ändern werden.

Die Aufnahme von Ratenkrediten verschlechtert den Score, die Rückzahlung des Kredits verbessert ihn dagegen.

Ein Immobilienkredit wirkt sich immer günstig auf den Score-Wert aus, weil die Schufa davon ausgeht, dass Hausbesitzer solide sind und die Banken die Finanzlage gründlich geprüft haben.

Online-Käufe auf Rechnung verschlechtern den Score, wenn sie sich häufen.

Auch häufige Umzüge wirken negativ. Gut ist es dagegen, wenn man zehn Jahre oder länger an derselben Adresse zu finden ist.

Zahlungsausfälle sind erwartungsgemäß sehr schlecht.

5. Auf Identitätsdiebstahl checken

Bestellt eine Person unter Ihrem Namen Waren im Internet? Auch das können Sie jetzt kostenlos auf der Schufa-Seite überprüfen.

Wer bereit ist, für die Schufa-Dienste zu bezahlen und ein Abo abzuschließen, wird proaktiv über einen möglichen Identitätsdiebstahl informiert. Zudem arbeitet die Auskunftei an einer Schufa-App, auf der Opfer von Identitätsdiebstählen Fälle melden können.