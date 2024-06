Künstliche Intelligenz Das sind die Stärken und Schwächen von Apples neuer KI

324 Milliarden US-Dollar Wertzuwachs in nur drei Tagen: Mit der Ankündigung, Künstliche Intelligenz (KI) in seine Produkte zu integrieren, hat Apple-Chef Tim Cook vergangene Woche die Börse überzeugt. Apple zog dort zeitweise sogar an Microsoft vorbei. Cook konnte zumindest zeitweise wieder von sich behaupten, den wertvollsten Konzern der Welt zu führen.

Das Handelsblatt hat nach Apples jährlicher Entwicklerkonferenz WWDC, bei der die KI-Funktionen vorgestellt wurden, mit Führungskräften und Entwicklern gesprochen und einen Teil der neuen Funktionen in Aktion gesehen.

Wie funktioniert „Apple Intelligence“? Was sind die Schwachstellen? Und wie sicher sind die Daten der Apple-Nutzer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was leistet Apple Intelligence wirklich?

Apple integriert KI tief in die Betriebssysteme seiner Produkte. Ein wesentlicher Teil werden Schreibhilfen sein, die sogenannten „Writing Tools“. Mit ihnen können Nutzer Texte Korrektur lesen, zusammenfassen oder optimieren. Außerdem bieten etwa iPhones künftig die Möglichkeit, Anrufe mitzuschneiden und transkribieren zu lassen, um sie später durchsuchen zu können.

Das Besondere ist, wie geschmeidig und direkt Apple die KI-Funktionen in seine Apps eingebaut hat und Daten aus verschiedenen Quellen zusammengefasst werden. Die KI ist genau dort verfügbar, wo sie gebraucht wird. Unnötige Klicks entfallen.

In den Gesprächen mit Apples Entwicklern zeichneten sich indes auch die Grenzen und möglichen Schwachstellen des Systems ab. So werden die Daten aus Apps, die Apple nicht selbst entwickelt hat, nur dann für die KI nutzbar, wenn die Anbieter sie freigeben und die entsprechenden Schnittstellen benutzen.

Bei Nutzern von populären Konkurrenzprogrammen wie WhatsApp, das zu Meta gehört, oder der E-Mailsoftware Microsoft Outlook könnte das mitunter zu Problemen führen. Bislang ist nicht klar, ob und in welchem Ausmaß Programme anderer Unternehmen mit Apple Intelligence kompatibel sein werden.

Sollten sich die Wettbewerber sperren, hätte das System etwa erhebliche Schwierigkeiten damit, den „persönlichen Kontext“ herzustellen, den Cook so eindringlich beworben hatte.

Damit ist gemeint: Die KI kann sich beispielsweise merken, wer der oder die Partnerin des Nutzers ist, erkennt deren Aussehen und hilft, solche Informationen mit anderen zu verknüpfen – etwa die Fotos in einer App mit den Terminen im Kalender. WhatsApp-Kurznachrichten enthalten einen wesentlichen Teil der dafür nötigen Daten.

Bemerkenswert ist zudem, dass die Computerbrille Vision Pro, die Apple in Kürze auch in Deutschland auf den Markt bringt, vorerst auf Apple Intelligence verzichten soll. Zu den Gründen wurden keine konkreten Angaben gemacht.

Wird Siri nun endlich smart?

Siri wird künftig über die Apple-Apps hinweg Daten auswerten und Kommandos wie „Sende meiner Steuerberaterin die Honoraraufstellung, an der ich gestern gearbeitet habe“ verstehen.

Wie nützlich das sein wird, hängt hier ebenfalls davon ab, ob sich die bevorzugten Apps eines Nutzers der Apple-KI auch öffnen und vom Entwickler wie Kunden freigegeben werden. Ist das nicht der Fall, wird Siri bei der Nutzung von Nicht-Apple-Apps lediglich in der Lage sein, den aktuellen Bildschirminhalt („screen awareness“) auszulesen – und daraus Ableitungen zu treffen.

Siri kann dann etwa Fragen zu einem Foto beantworten, das die App Instagram gerade anzeigt. Befehle mit Bezug auf die bei Instagram hinterlegten Nachrichten werden indes nicht unbedingt verfügbar sein. Genau solch ein Zugriff auf alle wesentlichen auf dem Smartphone verfügbaren Daten würde Siri aber erst so richtig nützlich machen.

Screenshots oder eine Nutzungshistorie wie bei Microsofts KI-Dienst Recall werden aus Datenschutzgründen nicht erstellt.

Sind die persönlichen Daten der Nutzer wirklich sicher?

Apple geht auch deshalb so vorsichtig vor, da es seinen Ruf als Hersteller von besonders sicheren Produkten nicht verlieren will. Ein wesentlicher Teil der KI-Funktionen wird deshalb auf den Geräten der Nutzer selbst ausgeführt und nicht auf Servern. Auf dem Gerät hat Apple alles unter Kontrolle: Es stellt die Chips ebenso selbst her wie die Software.

Nur bei komplexeren Aufgaben, wie dem Kürzen eines Textes, müssen sensible Daten über das Internet an Apple-Server verschickt werden, um die dort vorhandene Rechenkapazität zusätzlich anzuzapfen. So kennt Apples Server-KI mehr als doppelt so viele Vokabeln wie die „Apple Intelligence“ auf den iPhones und iPads.

Der Konzern hat extra ein neues Betriebssystem für diese Server entwickelt und behauptet, dass diese nicht in der Lage sind, die Daten der Nutzer zu speichern. Überprüft werde das von „unabhängigen Experten“, hieß es bereits am Montag. Wo die Cloud-Server stehen, wie viele es sind und andere Details werden bislang nicht preisgegeben.

Vision Pro: Apple präsentierte auf der WWDC auch neue Funktionen für die Computerbrille. © dpa/Christoph Dernbach

Externe KI-Dienste wie OpenAIs ChatGPT, mit dem Apple eine Partnerschaft hat, lassen sich zudem immer dann um Hilfe bitten, wenn Apple Intelligence bei einer Aufgabe nicht weiterkommt. Die Daten werden laut Apple auch dann verschlüsselt verschickt und Anfragen nicht gespeichert.

Ob sich OpenAI daran hält, wird jedoch einstweilen nicht von externen Experten überprüft werden. Laut einem Bloomberg-Bericht von Donnerstag ist die Partnerschaft beider Unternehmen weder exklusiv noch mit Zahlungen verknüpft. Apple greift auf ChatGPT also ebenso kostenlos zu wie seine Kunden.

Wann werden deutsche Kunden Apple Intelligence nutzen können?

Frühestens ab 2025. Aber auch in den USA führt Apple die neuen KI-Funktionen nur zaghaft und deshalb schrittweise ein. So wurde am Sonntag bekannt, dass der digitale Assistent Siri auch in englischer Sprache erst im kommenden Jahr mit allen angekündigten Neuerungen wie „Screen awareness“ verfügbar sein wird.

Offenbar arbeitet das System einstweilen noch nicht so zuverlässig, dass man es – wie sonst nach der WWDC üblich – schon im Herbst auf Millionen iPhones und Macbooks loslassen will.

(Der Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.)