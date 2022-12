Lieblingswerte der Profis Diese Aktien sind jetzt ein lohnendes Investment

Geht es um Fonds, stehen sich zwei Schulen gegenüber. Für die einen sind Indexfonds das einzig Wahre, denn wer stets mit dem Markt investiert, muss zwar zwischenzeitlich enorme Schwankungen aushalten, wird aber in neun von zehn Fällen erfolgreicher sein als jener Mensch, der glaubt, klüger zu sein als ebendieser Markt.

Die andere Gruppe setzt darauf, dass professionelle Fondsmanager die Schwankungen der Märkte mit den richtigen Aktien zumindest glätten und womöglich sogar höhere Gewinne als der Index erzielen können. Und tatsächlich gibt es eine Reihe von Fondsmanagern, die genau das geschafft hat. Ihre Fonds sind seit mehreren Jahrzehnten am Markt, haben sich in den Krisen der Vergangenheit bewährt und stehen in der Gunst privater Anlegerinnen und Anleger entsprechend weit oben.

Auf welche Aktien setzen diese Investmentprofis in der derzeitigen unsicheren Börsenlage? Bei welchen Unternehmen haben sie womöglich den Kursrutsch der vergangenen Monate zum günstigen Einstieg genutzt?

Die Fonds der Investmentprofis: Diese Werte sind jetzt vielversprechend

Das Handelsblatt hat in die Portfolios dieser Fonds geschaut und zeigt deren jeweilige Toppositionen. Die Übersicht bildet eine Ergänzung zu den zehn Aktienperlen mit langfristig guten Ertragsaussichten, die das Handelsblatt Research Institute und die Handelsblatt-Redaktion anhand von Kennzahlen herausgefiltert haben.

Die Fonds, deren jeweils drei größte Aktienpositionen hier betrachtet werden, sind unter deutschen Anlegerinnen und Anlegern besonders beliebt und gleichzeitig erfolgreich. Da viele Menschen gerne auf Produkte setzen, die sie kennen, finden sich in der Liste viele deutsche „Fondsklassiker“ wieder, die bisweilen über 40 Jahre alt sind.

Berkshire Hathaway ist der Exot in dieser Liste, denn hierbei handelt es sich um eine Einzelaktie und nicht um einen Investmentfonds. Warren Buffett, der wohl bekannteste Investor der Welt, führt seine Holding aber wie einen Fonds. Wer sein Geld nach den Methoden von Buffett und seinem Compagnon Charles Munger anlegen will, kommt an einem Blick ins Portfolio von Berkshire Hathaway nicht vorbei.

Der Blick auf die Lieblingsaktien der Profiinvestoren zeigt einige Schnittmengen, aber auch Unterschiede. So sind die Aktien von Microsoft, Schlumberger und Deutscher Telekom in jeweils zwei, die von Apple sogar in drei Fonds vertreten. Und zwei der Aktien, die zu den Toppositionen bei den Profiinvestoren zählen, tauchen auch in der Handelsblatt-Liste der günstigen Qualitätsaktien auf: Amazon und die Google-Holding Alphabet.

Big Tech-Aktien: Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Telekom

Konkret findet sich Amazon im Portfolio des Fonds Uniglobal, dessen Manager Marc Hellingrath sehr USA-lastig anlegt. In seinem Fonds stammen die zehn größten Aktienpositionen aus den Vereinigten Staaten, unter seinen Top 3 sind neben Amazon noch Apple und Microsoft.

Ganz ähnlich sieht das Treppchen bei André Köttner aus, der den DWS Vermögensbildungsfonds I leitet. Bei ihm wird Amazon durch Alphabet als Spitzenreiter ersetzt, die beiden anderen Toppositionen sind die gleichen. Mit der weltweit meistgenutzten Suchmaschine Google hat Alphabet bis heute ein Beinahe-Monopol.

Die Konzernsparte, Youtube, einst der beliebteste Videokanal im Netz, hat allerdings durch Tiktok einen starken Konkurrenten bekommen. Weniger begeistert von amerikanischen Big Techs wie Alphabet ist denn auch Axelle Pinon, Mitglied des Investmentkomitees bei dem französischen Fondsspezialisten Carmignac: „Alphabet und Co. verfügten über enorme Wettbewerbsvorteile, einen hohen operativen Leverage und einen Wachstumskurs, der unaufhaltsam schien ... bis jetzt.“

Sie gehört zum wachsenden Lager derer, die glauben, dass die Wachstumsgeschichte der amerikanischen Tech-Konzerne zu Ende erzählt ist. Das heißt nicht, dass diese Konzerne untergehen werden. Aber behält der Skeptikerklub Recht, dann wird ihr Wachstumstempo abnehmen.

Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet und die zuletzt im Kurs stark gesunkene Facebook-Mutter Meta haben allein in den vergangenen fünf Jahren ihren Börsenwert vervielfacht. Sie sind zusammengenommen etwa so viel wert wie das addierte Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Frankreich. Apple und Microsoft sind für Christoph Niesel von der Uniglobal-Mutter Union Investment „exzellent geführte, cash generierende, überwiegend marktführende Geschäftsmodelle“.

Apple belegt auch bei Berkshire Hathaway die führende Position im Portfolio. Was dem 92-jährigen Buffett, an sich kein Freund von Big Tech, imponiert: Apple hat ein Ökosystem geschaffen, das Kunden, wenn sie es einmal betreten haben, nur ungern wieder verlassen – zu perfekt sind die einzelnen Apple-Dienste und -Geräte aufeinander abgestimmt. Ein solches Lock-in-Modell passt zu Buffetts Investment-Credo: „Kaufe nur, was Du verstehst.“

Ganz ähnlich ist inzwischen Microsoft aufgestellt. Das Unternehmen beherrscht mit seinem Betriebssystem Windows nicht nur den Softwaremarkt, sondern wird auch ein immer größerer Anbieter von Datenspeichern in der Cloud. Dort trifft das Unternehmen unter anderem auch auf den Online-Versandhändler Amazon, dessen wahre Einnahmequelle seit Längerem Cloud-Dienstleistungen sind.

Die Deutsche Telekom, die bei Jens Ehrhardts FMM Fonds und bei Klaus Kaldmorgens Concept Fonds unter den Top 3 rangiert, ist im Unterschied zu den US-Tech-Konzernen ein klassischer Dividendentitel. Also eine Aktie, bei der weniger Kursgewinne als stetig steigende Ausschüttungen im Mittelpunkt stehen.

Gemessen am heutigen Kurs und der geschätzten Ausschüttung für 2023 liegt die Dividendenrendite bei gut 3,5 Prozent. Der Status der Telekom als Dividendenwert spiegelt sich in einem Kurs-Gewinn-Verhältnis wider, das mit 13 im Vergleich zur Tech-Branche niedrig liegt. Zum Vergleich: Für Alphabet müssen Anleger nach den jüngsten Kurskorrekturen noch immer mehr als das 20-Fache des Jahresgewinns bezahlen.

Luxus-Aktien: Hermès, Mercedes

Ebenfalls eine attraktive Dividende bekommen Aktionäre von Mercedes Benz. Nachdem das Lkw-Geschäft abgespalten wurde, konzentriert sich Mercedes inzwischen nur noch auf Autos im gehobenen Preissegment und in der Luxusklasse.

Hier sind die Margen besonders hoch, und die Käufer reagieren in Zeiten hoher Inflation oder schwächelnder Konjunktur weniger zurückhaltend als im Massengeschäft. Dennoch ist Mercedes mit einem KGV von nicht einmal fünf ähnlich niedrig bewertet wie ein Massenhersteller. Diese Kombination hat offenbar Bert Flossbach überzeugt, bei dem Mercedes unter den Top 3 Aktien rangiert.

Ganz ähnlich verhält es sich mit Hermès, auch wenn hier das KGV beim Siebenfachen dessen von Mercedes liegt. Das Pariser Unternehmen kann die Preise seiner hochwertigen Lederwaren und teuren Bekleidung fast beliebig setzen und gehört daher bereits seit 2010 zum Portfolio des Carmignac Patrimoine.

Energie: Chevron, Eon, Schlumberger

Die Aktie von Schlumberger ist einer der vier Titel, die in gleich zwei Fonds zu den Toppositionen zählen. Schlumberger ist der Weltmarktführer, wenn es darum geht, neue Öl- und Gasvorkommen zu finden und nutzbar zu machen. Das britisch-niederländische Unternehmen profitiert von der Unsicherheit in der Gas- und Ölversorgung, seitdem Russland Krieg gegen die Ukraine führt. So hat sich der Kurs der Aktie seit Jahresbeginn fast verdoppelt.

Für David Older, Co-Manager des Fonds Carmignac Patrimoine, ist Schlumberger vor allem attraktiv, weil das Unternehmen große Anstrengungen unternommen hat, um sein Geschäft zu digitalisieren und mit modernsten geologischen Methoden und zugleich überschaubarem finanziellen Aufwand nach neuen Ressourcen zu forschen. Gleichwohl, so Older, könnte es sein, dass der Kurs der Aktie bei sinkenden Ölpreisen leiden wird.

Auch im DWS Top Dividende ist Schlumberger vertreten, weil das Unternehmen regelmäßig ausschüttet. Die Dividende ist zwar in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesenkt worden, doch es ist davon auszugehen, dass sie nach dem äußerst erfolgreichen Jahr 2022 steigen wird. Das gleiche gilt mit Abstrichen für Eon, den größten deutschen Energieversorger, der zu Klaus Kaldemorgens Favoriten gehört, und für den Ölkonzern Chevron, den Warren Buffett favorisiert.

Aktien von Banken und Versicherern: Axa, Bank of America, Goldman Sachs, Unicredit

Steigende Zinsen sind für die Finanzbranche eine Verheißung, versprechen sie doch die jahrzehntelange Ertragsmisere zu beenden. Hendrik Leber vom Acatis Datini Value Flex ist der bankenfreundlichste unter den Fondsmanagern. Mit Unicredit hat sich Leber die größte italienische Bank ins Portfolio geholt.

Vor gut anderthalb Jahrzehnten hat der damalige Unicredit-Boss, Alessandro Profumo, mit der Hypo-Vereinsbank einen deutschen Wettbewerber übernommen. Sein Nach-Nachfolger Andrea Orcel hatte auch schon Interesse an der Commerzbank. Fakt ist: Unicredit gehört zu den europäischen Banken, die von der Zinswende bislang profitieren.

Goldman Sachs ist als weltweit führende Investmentbank bekannt dafür, bei den großen Übernahmen und Börsengängen dieser Welt mit dabei zu sein und in jeder Konjunkturlage gutes Geld zu verdienen. Daher zählt das Institut zu den Toppositionen von Hendrik Leber.

Die Bank of America wiederum ist Warren Buffetts Bekenntnis zur heimischen Finanzwirtschaft. Das Institut ist stark im US-Markt vertreten und erwirtschaftet dort solide Gewinne.

Klaus Kaldemorgen zieht die französische Axa der etwas größeren Allianz vor. Axa gilt als stabiler Versicherer mit weltweitem Geschäft und sollte ebenfalls von steigenden Zinsen profitieren, die es zum Beispiel im Lebensversicherungsbereich leichter machen, die garantierten Renditen zu erwirtschaften.

Aktien von Nahrungsmittelkonzernen: General Mills, Nestlé, Nutrien

In Zeiten hoher Inflation sind Hersteller von Nahrungsmitteln und deren Vorprodukten gefragt, denn so banal es klingen mag, der Satz „gegessen wird immer“ stimmt einfach. Daher hat Jens Ehrhardt den US-Konzern General Mills in seinen Top 3.

Nutrien, ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, befindet sich in Thomas Schüsslers Top-Dividende, und Bert Flossbach ist schon seit Langem ein Freund von Nestlé. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern erfüllt für Flossbachs Flaggschiff-Fonds Multiple Opportunities fast die Funktion einer Anleihe, Nestlés Dividende wirkt wie ein stabiler Zins. Die Ausschüttungen des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns sind seit 2001 kontinuierlich gestiegen.

Pharma- und Biotech-Aktien: Biontech, Eli Lilly, Icon, Johnson&Johnson, Novo Nordisk

Nicht erst seit der Coronapandemie sind Pharma-Aktien und die von Biotech-Unternehmen gefragt. So sind neben Biontech auch Johnson&Johnson, Eli Lilly, Novo Nordisk und der Klinik- und Laborausrüster Icon in den Top-3-Positionen der von uns untersuchten Fonds zu finden.

Würde man die Investments der Geldprofis in Gruppen zusammenfassen, wären die Aktien der Gesundheitsfirmen die größte Gruppe. Sie zeigen ganz deutlich einen Megatrend: In einer Welt, in der der Wohlstand stetig steigt, wird die Gesundheit immer wichtiger und bietet Unternehmen in diesem Bereich riesige Chancen.

Aktien im Bereich Digitalisierung: ASML und Capgemini

ASML ist gemessen am Börsenwert eines der größten Unternehmen Europas, eines der erfolgreichsten der jüngeren Vergangenheit zudem, aber dennoch weithin unbekannt. Dabei geht in der Welt der Computerchips und Halbleiter wenig ohne ASML. Das Unternehmen baut die Anlagen, mit denen die winzigen Bausteine der Digitalisierung überhaupt erst hergestellt werden können.

Für Franz Weis, Eva Fornadi und Rebecca Kaddoum, die den Comgest Growth Europe verwalten, ist das niederländische Unternehmen eine Topposition, gemäß der alten Börsenweisheit: „Investiere im Goldrausch nicht in Gold, sondern in die Spaten, mit dem es ausgegraben wird.“ Capgemini, das zweite große Investment der Comgest-Manager, berät Unternehmen und staatliche Institutionen dabei, in der digitalen Welt den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren.

Investmentholding: Berkshire Hathaway

Bert Flossbach ist wie viele Fondsmanager auch ein Buffett-Fan. Doch anders als seine Wettbewerber, die einzelne Buffett-Investments nachkaufen, investiert Flossbach auch direkt in Berkshire Hathaway. Die Aktie war zwischenzeitlich nicht immer unter denen mit dem steilsten Kursanstieg, doch Buffett hat immer wieder gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Wegen des großen US-Engagements kann Berkshire auch als Investment in die US-Wirtschaft in Form einer einzelnen Aktie gesehen werden. (HB)

