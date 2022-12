LNG-Lieferungen Warum Russland Flüssiggas auf Rekordhoch ausführt

Durch die Nord Stream-Pipelines und die Jamal-Leitung durch Polen fließt längst kein russisches Gas mehr nach Deutschland. Und was über die Ukraine oder die Türkei in die EU kommt, gelangt nicht bis ins deutsche Netz. Dennoch: Die Bundesrepublik erhält mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin russisches Gas über Import-Terminals in Nordwesteuropa. Dort landet Flüssigerdgas (LNG) aus Russland an, wird regasifiziert und durch Fernleitungen weitertransportiert.

