Die Deutsche Bahn und Alstom wollen mit dem Probebetrieb eines Batteriezugs starten. Der Test im Regionalverkehr soll in Baden-Württemberg und Bayern losgehen und bis Anfang Mai dauern, wie beide Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilten.

Der Probebetrieb in Baden-Württemberg startet am kommenden Montag. Werktags wird der Zug mit Fahrgästen auf einer Strecke von und nach Stuttgart eingesetzt. In Bayern geht es am 5. Februar los. Dort wird der Batteriezug samstags und sonntags im Fränkischen Seenland unterwegs sein, wie beide Unternehmen weiter mitteilten.

Während in Baden-Württemberg die Aufladung während der laufenden Fahrt erfolge, könne in Bayern nur an den elektrifizierten Ziel- und Startbahnhöfen aufgeladen werden, da die Strecke dazwischen nicht elektrifiziert sei.

Batteriezug von Deutscher Bahn und Alstrom seit 2016 in Entwicklung

Deutsche Bahn und Alstrom "arbeiten seit 2016 gemeinsam an einer effizienten, kostengünstigen Batterietechnologie zur Überbrückung der nicht-elektrifizierten Lücken im deutschen Schienennetz", erklärte Alstrom-Manager Müslüm Yakisan. Die Unternehmen erhoffen sich wichtige Daten über Betrieb und Wartung der neuen Technologie.

"Wir wollen als Deutsche Bahn bis 2040 klimaneutral sein", erklärte der Chef von DB-Regio, Jörg Sandvoß. In Deutschland werden insgesamt 450 Linien bislang ausschließlich mit Dieselzügen befahren. Mit dem ersten Batteriezug im Kundenbetrieb gehe die Bahn im Regionalverkehr nun "den nächsten großen Schritt auf dem Weg zu einer emissionsfreien Bahn in Deutschland". (dpa/AFP)