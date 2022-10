Lücken im Regal Wird Spielzeug zu Weihnachten knapp?

In dem kleinen Spielzeugladen im Berliner Südwesten scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Plüschlöwen kuscheln mit Stoffgiraffen, ein Spielzeugherd aus Holz wartet auf Nachwuchsköche, Bilderbücher und Puzzles versprechen Unterhaltung für lange Winterabende. Eine Idylle. Doch wenn man genauer hinsieht, entdeckt man Lücken im Regal. Neben dem Herd wäre durchaus noch Platz für einen Kaufladen. Und auch die Auswahl an Puzzles ist übersichtlich. Das ist kein Zufall. Viele Bestellungen kämen nicht oder nur zeitversetzt, erzählt die Inhaberin. Wenigstens die Adventskalender seien aber inzwischen eingetroffen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden