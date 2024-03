Lufthansa bot Prämie für Streikbruch an 100-Euro-Gutschein und ein Mittagessen für alle, die trotzdem arbeiteten

Im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und Verdi hat die Airline einem Teil der Belegschaft ein besonderes Angebot gemacht. Beschäftige der Lufthansa Technik sowie von deren Tochterunternehmen, die Flugzeuge warten, reparieren oder überholen, sollen für ihren Arbeitseinsatz an den jüngsten Streiktagen mit Prämien und einer kostenlosen Mahlzeit belohnt worden sein.

Das erfuhr der Tagesspiegel von Lufthansa-Beschäftigten. Der Konzern bestätigte das Angebot auf Nachfrage.

Die größte deutsche Airline steckt aktuell in gleich mehreren tariflichen Auseinandersetzungen mit Gewerkschaften und wird massiv bestreikt. Im März rief Verdi das Bodenpersonal sowie Mitarbeitende von Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo zu mehrtägigen Warnstreiks auf. Die Airline konnte dadurch nur einen Bruchteil der geplanten Flüge durchführen.

Streikkosten von über 100 Millionen Euro

Später zog die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo für das Kabinenpersonal mit einem zweitägigen Streik nach. Insgesamt hätten sich die Streikkosten auf 100 Millionen Euro belaufen, teilte der Konzern auf einer Pressekonferenz mit. Dazu kämen weitere hundert Millionen Umsatzeinbußen dadurch, dass man nun Kundschaft an andere Airlines verliere.

Um den Betrieb bei Lufthansa Technik an den Warnstreiktagen des Bodenpersonals aufrechtzuerhalten, stellte die Lufthansa den Beschäftigten ein 100-Euro-Dankeschön in Aussicht. Nach Aussage des Konzerns konnten die Mitarbeitenden dabei zwischen einem Wertgutschein und einer Spende an eine Hilfsorganisation wählen. Zusätzlich habe es ein kostenloses Mittagessen für alle Beschäftigten gegeben, die in der „außergewöhnlichen und belastenden Streik-Situation in den Betrieben gearbeitet haben“, sagte ein Lufthansa-Sprecher dem Tagesspiegel.

Prämien für Streikbruch sind rechtlich zulässig

Die Airline hat sich demnach für sogenannte Streikbruchprämien entschieden. „Dies ist arbeitsrechtlich durchaus zulässig“, sagte der Arbeitsrechtsexperte Gregor Thüsing dem Tagesspiegel und verwies auf eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes aus dem Jahr 2018 (1 AZR 287/17). Gerichte hätten auch schon Streikbruchprämien von bis zu 200 Euro pro Tag gebilligt. Das sei durchaus nicht unüblich. „Die Ungleichbehandlung der Belegschaft ist dabei bewusst gewollt“, sagte Thüsing.

Für das ebenfalls in den Streik getretene Kabinenpersonal galt das Angebot der Lufthansa nämlich nicht. Gründe dafür nannte der Konzern nicht. „Vermutlich, da derartige Strategien hier in aller Regel keinen Erfolg versprechen“, sagte Harry Jaeger, Verhandlungsführer der zuständigen Gewerkschaft Ufo, dem Tagesspiegel.

Zur Beilegung des Tarifkonflikts mit Verdi für die rund 25.000 Beschäftigen des Bodenpersonals wurden am Montag Schlichter benannt. Die Wahl von Verdi fiel auf Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), die Lufthansa benannte den früheren Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Ramelow zeigte sich zuversichtlich, den Konflikt bis zu den Osterferien, die kommende Woche beginnen, lösen zu können.