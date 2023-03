Mars gegen Edeka Wie es im Preispoker der Giganten steht

Spaghetti Miracoli, Snickers oder Twix, Kaugummi von Wrigley oder Airwaves, Tierfutter von Whiskas oder Frolic – Kunden von Edeka und Netto suchen die Produkte von Hersteller Mars seit Langem vergebens in den Regalen. Der größte deutsche Lebensmittelhändler will die außerplanmäßig geforderten Preiserhöhungen des US-Familienkonzerns nicht akzeptieren. Nicht erst seit Herbst, sondern bereits seit Anfang August hat Mars die Belieferung der kompletten Edeka-Gruppe (Netto, Marktkauf) eingestellt, erfuhr das „Handelsblatt“ nun aus Unternehmenskreisen. Der Preispoker der Giganten dauert also schon fast acht Monate.

