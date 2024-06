„Mehr Geld als bislang geplant“ Mercedes will wieder mehr in Verbrenner-Motoren investieren

Der Autobauer Mercedes-Benz hat bei seinen Investitionen wieder stärker Benziner im Visier. Mercedes investiere „wieder mehr Geld in Verbrenner als bislang geplant“, sagte Konzernchef Ola Källenius der „WirtschaftsWoche“ laut einem am Donnerstag veröffentlichten Vorabbericht.

Allein 2024 werde Mercedes in der Pkw-Sparte „14 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und in unsere Werke mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Elektromobilität und High-Tech-Verbrennertechnologie“ investieren. „Davon wird ein erheblicher Teil in Deutschland und hier vor allem in Baden-Württemberg ausgegeben“, sagte Källenius dem Magazin.

Gerüchten, dass es keine neue elektrische S-Klasse geben werde, widersprach der Manager. „Das Projekt läuft mit hoher Geschwindigkeit.“ Schließlich solle Mercedes nach wie vor „bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts bilanziell CO2-neutral werden.“ Der Autobauer hatte lange erklärt, dass er sich darauf vorbereite, ab 2030 nur noch rein elektrische Modelle zu verkaufen. Wegen der schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos stellt sich Mercedes aber auf einen späteren Abschied vom Verbrenner ein. (Reuters)