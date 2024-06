Tagesspiegel Plus Migranten in der Wirtschaft : „Jeder achte Erfinder in Deutschland heißt Abhijeet, Mesut oder Agnieska“

Noch werden Patente hierzulande überwiegend von weißen, männlichen Entwicklern angemeldet. Warum sich das langsam ändert und wie wichtig das für Deutschland ist, erklärt Wirtschaftsforscher Oliver Koppel.