Millionenschaden befürchtet Zoll ermittelt wegen Betrugsverdachts im Dieselhandel

Es dürfte wohl der vorläufige Höhepunkt einer zähen Ermittlung des Zolls im Mineralölhandel gewesen sein: Mitte vergangener Woche durchsuchten Beamte der Behörde die Geschäftsräume des Unternehmens Elbeöl im mitteldeutschen Harz, wie die Staatsanwaltschaft Magdeburg Tagesspiegel Background auf Anfrage bestätigte. Der Verdacht: Gewerbsmäßige Steuerhinterziehung. Der Fachdienst „Argus Media“ hatte zuerst über die Razzia berichtet. Elbeöl reagierte bis Redaktionsschluss auf eine Anfrage von Tagesspiegel Background nicht.

Doch Elbeöl scheint kein Einzelfall zu sein – mindestens bei fünf weiteren Unternehmen gibt es Hinweise darauf, dass sie direkt oder indirekt an einer Steuerhinterziehung beim Dieselhandel beteiligt sein könnten – Tagesspiegel Background hat mit zahlreichen Mineralölhändlern gesprochen und E-Mails mit Preisangeboten der dubiosen Händler ausgewertet.

Auch der Zoll ermittelt bereits nach Aussage mehrerer Dieselhändler. Dies bestätigt auch der Mineralölaußenhandelsverband (afm und e) auf Anfrage. „Einige unserer Mitgliedsunternehmen haben Anzeige erstattet“, so Verbandsgeschäftsführer Hans Wenck. Weder der Zoll noch das für die Behörde zuständige Bundesfinanzministerium wollten sich über „etwaig laufende Ermittlungsverfahren oder einzelne Marktteilnehmer“ auf Anfrage äußern.

Wie unterschiedliche Händler Tagesspiegel Background berichteten, würden mehrere Speditionen den Diesel in Chemie-Tankkraftwagen (TKW) ohne weitere Kennzeichnung aus Litauen, Polen oder Tschechien nach Deutschland importieren und die Ware auf den Höfen mehrerer Händler auf Diesel-TKW umladen. Die Ware soll niemals als Diesel deklariert worden sein – damit dürfte keinerlei Steuer angefallen sein.

Elbeöl – nur die Spitze des Eisbergs

Begonnen hat der mutmaßliche Betrug wahrscheinlich schon vor fast einem Jahr, womöglich aber auch früher. Mehrere, meist neu gegründete Firmen bieten spätestens seit Herbst 2023 Diesel an, der weit unter dem Marktpreis gehandelt wird, wie mehrere Mineralölunternehmen sagten. Tagesspiegel Background liegen mehrere Mails mit Angebotspreisen vor, bei denen die Unternehmen Diesel mit einem „Discount“ von zwei bis vier Cent den Liter zum Marktpreis zur Auslieferung anbieten – inklusive der Frachtgebühr. Wenck vom Mineralölaußenhandelsverband spricht sogar in manchen Fällen von bis zu zehn Cent Abschlag.

So niedrige Preise sind aber nicht durch normale Überkapazitäten in Raffinerien zu erklären. Hans Wenck, Geschäftsführer des Mineralölaußenhandelsverbands

Was auf den ersten Blick wenig erscheint, ist in Wirklichkeit ein spürbarer Preisvorteil im preissensiblen Markt. Denn im Großhandel wird Diesel normalerweise auf Tankkraftwagen (TKW) zur Abholung verkauft – ein TKW enthält meist 32 Kubikmeter (cbm), was 32.000 Litern entspricht. Kunden werden damit mit einer Preisersparnis von teilweise über 2000 Euro gelockt, bestätigt ein Unternehmen. Als einen „unfassbaren Wettbewerbsvorteil, der in dem Markt alles wegfischt“, bezeichnete ein Händler den Billigdiesel.

Täglich würden zehn bis zwanzig TKW mit der ungewöhnlich günstigen Ware gehandelt, in letzter Zeit sogar 30 – bis zu 1000 cbm also, bestätigten mehrere Marktteilnehmer. Von 500.000 cbm im Jahr – 2000 cbm pro Werktag – geht Wenck aus. Die Menge sei aber „schwer zu quantifizieren“, räumt er ein. Für die Marktteilnehmer sind das in jedem Fall enorme Mengen, die besonders die Mineralölhändler im Osten und Südosten Deutschlands in Form deutlicher Absatzverluste spüren – dort findet der Großteil des Handels mit der Billigware statt.

Nun sind günstige Preise nicht immer ein Zeichen von Steuerhinterziehung. Auch Planungsfehler oder Überproduktion in Raffinerien können Sonderangebote begünstigen. „So niedrige Preise sind aber nicht durch normale Überkapazitäten in Raffinerien zu erklären“, ist sich Wenck vom Mineralölaußenhandelsverband sicher.

Millionen an Steuereinnahmen dürften fehlen

Den Bund dürfte der Betrug Millioneneinnahmen gekostet haben – und auch weiterhin kosten. Täglich entgehen der Staatskasse bei 30 TKW am Tag rund 570 Tausend Euro allein an Energiesteuer und CO₂-Abgabe – berücksichtigt man alle Werktage seit Jahresbeginn sind es rund 68 Millionen Euro. Auf ein Jahr gerechnet, sind es laut zwei Unternehmen eher mehrere Hundert Millionen.

Hinzu kommen die entgangenen Kosten für das Erreichen der Treibhausgasminderungs-Quote, der Pflichtbetrag für die Vorsorge in Krisenzeiten für den Erdölbevorratungsverband sowie die entgangene Mehrwertsteuer auf all diese Beträge. Der reale Verlust dürfte dadurch weitaus höher liegen.

Mutmaßliche Steuerhinterziehung hält an

Auch nach der Razzia bei Elbeöl geht das Geschäft weiter, das im Visier der Behörden steht. Mehrere Unternehmen bestätigten, dass mindestens ein Unternehmen in Süddeutschland weiterhin beim Vertrieb des Diesels mitwirkt und seinen Hof dafür zur Verfügung stellt.

Und dann gibt es noch die Handelsgesellschaften – mindestens vier an der Zahl – die alle erst kürzlich gegründet wurden und die mutmaßlich die Ware transportieren und ausliefern. Auffällig ist: Schaut man sich die Geschäftssitze der Firmen auf Google Maps an, wird schnell deutlich: Keines dieser Handelsgesellschaften sitzt in einem Bürogebäude oder hat ein eigenes Tanklager – wie es bei vielen mittelständischen Mineralölunternehmen üblich ist.

Nicht verwunderlich also, dass sie dringend einen Umschlagplatz für ihre Ware brauchen. Wie sie neue Geschäftspartner akquirieren, macht eine E-Mail aus dem Frühjahr deutlich, die Tagesspiegel Background vorliegt. „Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir in begrenzter Anzahl sogenannte Überschuss- und/oder auch Fehlkontingente vorwiegend aus Polen und/oder der Tschechei aufkaufen und zu relativ günstigen Preisen am deutschen Markt anbieten können“, schreibt die Firma in ihrem Angebot. So sei es möglich, preislich unter dem Marktpreis zu liegen.

Da einige Unternehmen nicht direkt von ihrem polnischen und tschechischen Transportunternehmen beliefert werden wollten, sucht der Verfasser der Mail nach einem Partner. Dieser sollte die Möglichkeit haben, die Ware vom ausländischen TKW auf einen deutschen umzuladen oder eine Zwischenlagerung für den Diesel bereitzustellen. „Eventuell ist ja sogar ihr Unternehmen am direkten Ankauf unserer Ware interessiert“, heißt es in der Mail.

Dieser Artikel erschien zuerst im Tagesspiegel Background.