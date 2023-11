Mit Gas, Windkraft und Wasserstoff aus Norwegen „Deutschland führt die grüne Transformation in Europa an“

Herr Vestre, im Ranking der Länder mit den glücklichsten Menschen liegt Norwegen auf Platz sieben und damit zehn Plätze vor Deutschland. Was macht die Menschen in Norwegen glücklicher?

Die Menschen aus Deutschland, die ich treffe, scheinen auch recht glücklich zu sein. Insgesamt versuchen wir in Norwegen, Menschen gleiche Chancen zu geben. Wir haben ein starkes Unterstützungssystem und soziale Sicherheitsnetze. Wir legen viel Wert auf eine Kultur, die es Menschen ermöglicht, kreativ zu sein und ihre Träume zu verwirklichen. Jede Person kann ihr Leben nach eigenen Vorstellungen bestreiten. Dazu ist uns eine gesunde Work-Life-Balance sehr wichtig.

Auch wirtschaftlich sind die Aussichten glänzend. Norwegen wächst stärker als Deutschland, Europa und andere Industrienationen. Was machen Sie besser?

Eine der wichtigsten Entscheidungen geht auf die 90er-Jahre zurück, als wir den staatlichen Rentenfonds ins Leben gerufen haben. Statt die Einnahmen aus Öl und Gas wie andere ölfördernde Länder direkt auszugeben, haben wir uns strenge Regeln auferlegt, wie wir diese Gewinne in unserem Staatshaushalt verwenden können. Dadurch wächst unsere Wirtschaft sehr stabil. Gleichzeitig investieren wir in Produktivität und Innovation.

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und die Abhängigkeit von den Weltmärkten stellen Norwegen vor ähnlichen Herausforderungen wie Deutschland. Was tun Sie dagegen?

Zunächst einmal müssen wir mehr Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren. Rund 600.000 Menschen in Norwegen gehen aktuell keiner Tätigkeit nach. Etwa, weil sie keine formale Ausbildung oder Lücken im Lebenslauf haben. Wir müssen mehr in Aus- und Weiterbildung investieren und flexible Arbeit ermöglichen. Dazu setzen auch wir auf Zuwanderung. Vor allem aus der EU. Im Zuge der Coronapandemie sind viele Menschen in ihre Heimat zurückgekehrt.

Zur Person Jan Christian Vestre, 37, ist seit Oktober 2021 Wirtschaftsminister Norwegens und stellvertretender Vorsitzender der regierenden Arbeiderpartiet. Er war vergangene Woche mit einer Regierungsdelegation sowie dem norwegischen Kronprinzenpaar auf Deutschlandbesuch. © NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Zumindest beim Thema Energie müssen Sie sich keine Sorgen machen. Norwegen ist ein Energieparadies.

Das stimmt. Auch davon profitieren wir natürlich wirtschaftlich. Die Öl- und Gaspreise stiegen in den letzten Jahren auf Rekordniveau.

Darauf setzen Sie auch in Zukunft. Sie investieren noch einmal 17 Milliarden Euro in die Förderung fossiler Energien. Entgegen der Warnungen von Klima- und Energieexperten.

Wenn wir könnten, sollten wir schon morgen von fossilen auf erneuerbare Energien umsteigen. Aber Tatsache ist, dass das nicht möglich ist. Im Moment sind wir der größte Gaslieferant für Deutschland und Europa. Putin wollte mit seinem Krieg Europa destabilisieren. Das ist ihm zum Glück nicht gelungen. Die Nachfrage nach Erdöl wird viel schneller zurückgehen als die nach Erdgas. Trotzdem müssen wir beides weiter fördern und gleichzeitig die Investitionen in erneuerbare Energien erhöhen wie nie zuvor.

Viele Fachleute halten das 1,5-Grad-Ziel für nicht erreichbar, wenn die Welt weiter fossile Energien abbaut. Hat Norwegen mit Wasser- und Windkraft nicht ideale Bedingungen, um noch stärker auf Erneuerbare zu setzen?

Sie decken bereits heute 98 Prozent unseres Strombedarfs. Und trotzdem wollen wir unsere natürlichen Ressourcen, Technologie und finanzielle Mittel noch stärker für den Ausbau nicht-fossiler Energien nutzen. Klimawandel, Natur und Ökologie liegen mir sehr am Herzen. Ich bin auch deswegen in die Politik gegangen und kämpfe jeden Tag für mehr Investitionen in erneuerbare Energien und grüne Industrien. Norwegen will seine Emissionen bis 2030 um 55 Prozent senken und bis 2050 überhaupt keine Emissionen mehr verursachen. Das bedeutet, dass wir alles elektrifizieren müssen, was wir elektrifizieren können.

Den Windkraftausbau sieht aber auch ihre Bevölkerung kritisch. Windparks brächten das Leben von Rentieren aus dem Gleichgewicht. Der Oberste Gerichtshof sagte 2021, sie schränke die Samen im Ausleben ihrer Kultur ein. Sind Sie beim Ausbau der Erneuerbaren auch deshalb zurückhaltender?

Ja, auch wir haben in der Vergangenheit einige Fehler gemacht. Wir waren zu schnell und haben Menschen nicht so einbezogen, wie wir es hätten tun sollen. Wir brauchen nicht nur ökologisch, sondern auch sozial nachhaltige Strategien zur Lösung der Klimakrise. Einerseits müssen wir Natur und Artenvielfalt schützen. Gleichzeitig müssen wir die Belange indigener Völker achten und die Bevölkerung insgesamt an Bord haben. Deswegen können Windräder an Land jetzt nur noch gebaut werden, wenn die lokale Bevölkerung dem zustimmt. Außerdem wird sie an den Gewinnen beteiligt. Dadurch steigt die Akzeptanz deutlich. Wir konzentrieren uns aber vor allem auf den Offshore-Bereich.

Sie planen bis 2040 rund 1500 Windräder auf See zu bauen. Über so viele dieser Art verfügt Deutschland heute insgesamt.

Norwegen ist flächenmäßig ein ziemlich großes Land. Seine Offshore-Gebiete sind aber noch siebenmal größer. Wenn wir also nur einen kleinen Teil der Nordsee für den Bau von Windkraftanlagen auf See nutzen, können wir die Stromproduktion massiv erweitern. Und doch gibt es auch hier Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen: Das Ökosystem unter Wasser muss erhalten werden. Die Fischerei soll nicht eingeschränkt werden. Gleichzeitig müssen wir eine Infrastruktur mit Pipelines aufbauen. Das ist ein konfliktreicher Weg, der zudem teuer ist. Aber am Ende kommen wir nicht darum herum. Wir müssen den Umbau unseres Energiesystems stemmen. Allein die geplanten Windräder werden unsere Stromproduktion nochmal verdoppeln.

Sie sind der wichtigste Energielieferant Deutschlands. Durch die Elektrifizierung wird auch Norwegens Strombedarf steigen. Brauchen Sie den Ökostrom nicht für die Transformation ihrer eigenen Industrie?

Wir haben schon heute einen Überschuss. Allein durch das angesprochene Offshore-Windprojekt werden wir jährlich 135 Terawattstunden mehr produzieren. Und das ist nur ein Projekt. Es ist unmöglich, dass wir diese Energie selbst nutzen. Wir sind Teil des gemeinsamen, europäischen Marktes. Wir wollen mit unseren Freunden in Europa, wie zum Beispiel Deutschland, zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es genügend grünen Strom für alle gibt.

Auch bei grünem Wasserstoff liegen Deutschlands Hoffnungen vor allem auf Ihnen. Wie kommt der nach Deutschland?

Es gibt noch eine Menge rechtliche und technische Fragen zu klären, bis Norwegen im großen Stil Wasserstoff nach Deutschland exportieren kann. Aktuell ist eine Machbarkeitsstudie in Arbeit, die uns viele Antworten liefern wird. Es könnten sowohl bestehende Gasrohre genutzt als auch neue Pipelines gebaut werden. Bis diese Infrastruktur steht, ist auch ein Transport per Schiff denkbar.

Bis 2030 soll eine großflächige Versorgung Deutschlands mit Wasserstoff möglich sein. Ist das realistisch?

Es ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Allerdings sind Wirtschaftsminister Robert Habeck und ich uns einig, dass wir viel schneller vorankommen müssen als bisher. Auch die Nachfrage der Unternehmen ist riesig. Ob Stahlproduzent, Auto- oder Flugzeugbauer. Jeder, mit dem ich in Deutschland spreche, hat einen erheblichen Bedarf an grünem Wasserstoff. Der Aufbau einer Infrastruktur wird Milliarden kosten. Viele Schritte liegen noch vor uns. Aber zumindest sind wir bisher auf kein größeres Hindernis gestoßen, das wir nicht bewältigen könnten. Das stimmt mich optimistisch.

Sie wollen Deutschland nicht nur mit Wasserstoff versorgen. Sie nehmen uns auch noch klimaschädliches CO₂ ab und pressen es unter die Nordsee. Wie verkaufen Sie das ihrer Bevölkerung?

Die CCS-Technologie, also das Abscheiden und Speichern von CO₂ im Boden, ist in Deutschland ein kontroverses Thema. Das weiß ich auch von Familie und Freunden, die hier leben. In Norwegen ist das anders. Wir speichern das CO₂ genau dort, wo wir vorher Öl und Gas gefördert haben. Diese Lagerstätten befinden sich 3000 Meter unter dem Meeresboden. Weit draußen und nicht in der Nachbarschaft von irgendjemandem. Wir machen das schon seit 27 Jahren. Es ist erwiesen, dass das sicher ist. Außerdem ist es zur Bewältigung der Klimakrise alternativlos.

Das sieht auch der Weltklimarat so.

Wenn es uns nicht gelingt, Kohlendioxid abzuscheiden und zu speichern, können wir uns vom 1,5-Grad-Ziel verabschieden. Bevor wir ganz auf erneuerbare Energien umsteigen können, brauchen wir diese Technik. Ich glaube, dass das immer mehr Menschen jetzt erkennen.

Auch die deutsche Regierung arbeitet gerade an einer CCS-Strategie. Norwegen ist Vorreiter. Was kann Deutschland von Ihnen lernen?

Entscheidend sind Technologieneutralität und internationale Zusammenarbeit. Das Wichtigste ist, dass der CO₂-Anteil in der Atmosphäre sinkt und das ganze sicher ist. Die Technologie, die das zu den geringsten Kosten ermöglicht, wird sich durchsetzen. Den Aufbau der dafür notwendigen Infrastruktur kann kein Land allein schaffen. Wir müssen das gemeinsam machen. Norwegen hat dafür bereits viel investiert. Jetzt muss der Rest von Europa nachziehen. Ich bin immer noch optimistisch, dass es nicht zu spät ist, unsere Klimaziele zu erreichen.

Sie liefern Öl und Gas nach Deutschland. Bald auch Wasserstoff. Sie speichern unser CO₂. Was bietet Deutschland ihnen?

Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner und weiter die klare Nummer eins unter den Industrienationen. Kein Land verfügt über eine derart starke Industrie. Wir profitieren schon heute enorm voneinander und können unsere Kräfte weiter bündeln. Etwa bei Wasserstoff, Windkraft, Batterien oder Mikroelektronik. Deutschland und Norwegen haben die gleichen Ziele, teilen die gleichen Werte und wollen den Wandel so schnell wie möglich vorantreiben.

Auf europäische Ebene bremste Deutschland beim Verbrenner-Aus und blockierte eine Einigung bei der Asylreform. Auch im Land gibt es Stimmen, die Deutschland als „kranken Mann“ Europas bezeichnen. Sehen Sie das auch so?

Nein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Deutschland hat eine enorme Wirtschaftskraft und trifft mutige Entscheidungen. Vieles ändert sich gerade sehr schnell. Deutschland führt die grüne Transformation in Europa an. Wir sind sehr glücklich und stolz, ein Teil davon zu sein. Das sehe übrigens nicht nur ich so, sondern würden Ihnen die Bürgerinnen und Bürger meines Landes in ähnlicher Weise beschreiben. Ganz Norwegen baut auf eine enge Partnerschaft zu Deutschland und wird alles tun, sie in Zukunft noch stärker zu machen.