Audi Q8 Ein Flaggschiff hält Kurs

Audi bringt den Q8 als aktualisiertes Flaggschiff der Q-Familie mit überarbeitetem Design und aufgewerteter Technik. Insbesondere die neue Front- und Heckschürze sowie die kurzen Überhänge und der lange Radstand betonen das sportlich-elegante Erscheinungsbild des SUV-Coupés. Dekorative Elemente wurden konsequent reduziert, um dem Fahrzeug ein noch klareres puristisches Design mitzugeben, betont Audi.

Vorder- und Hinterachse lenkbar

In der Serienausstattung soll der Q8, der noch nicht gefahren werden konnte, ein Stahlfederfahrwerk mit Dämpferregelung erhalten – optional gibt es eine elektronisch geregelte Luftfederung. Zusätzlich soll die wählbare Allradlenkung (Serienausstattung beim SQ8 TFSI) mehr Sicherheit und Komfort geben. Bei niedrigem Tempo schlagen die hinteren Räder bis zu fünf Grad in entgegengesetzter Richtung zu den Vorderrädern ein. So verkleinert sich der Wendekreis um bis zu einen Meter und die Handlichkeit beim Rangieren steigt. Gleichzeitig soll es mehr Komfort und Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten geben, da die Hinterräder gleichsinnig zu den Vorderrädern einschlagen.

Sportlich und elegant: Überarbeiteter Innenraum mit Dreispeichen-Lenkrad, mächtige Mittelkonsole und kräftiger Schalthebel. © Audi

Audi stattet den Q8 mit HD Matrix LED-Scheinwerfern mit wählbaren Lichtsignaturen und erstmals mit einem Laser als Zusatzfernlicht aus. Dazu gibt es digitale OLED-Heckleuchten mit vier wählbaren Schlusslichtdesigns. Serienmäßig werden nun unter anderem Leichtmetallräder in 20 Zoll, eine Rückfahrkamera, der Park- und Fernlichtassistent sowie der Komfortschlüssel ausgeliefert.

Eine überarbeitete Innenausstattung, neun verschiedene Dekoreinlagen und drei neue Lackfarben sollen die Spitzenposition unter den Q-Modellen betonen. Erstmals können Passagiere direkt auf beliebte Apps wie Spotify oder Amazon music zugreifen. Bei den Fahrassistenzsystemen wird vor allem die Umfeldanzeige aufgewertet. Das Audi virtual cockpit stellt unter anderem die Spurwechselwarnung, den Abstandswarner, den Kreuzungsassistent sowie die Ampelinfo in Full-HD-Qualität dar.

Vier Motorisierungen

Drei Otto-Motoren und ein Diesel mit Leistungen zwischen 231 und 507 PS werden angeboten - der sportliche SQ8 hat einen V8-Motor mit vier Liter Hubraum. Alle Motoren arbeiten mit einer 8-Stufen-tiptronic, dem permanenten Allradantrieb quattro sowie mit dem Mild-Hybrid-System zusammen, das den Verbrauch verringern kann. Zwischen 55 und 160 km/h kann der Q8* mit ausgeschaltetem Motor bis zu 40 Sekunden lang segeln, wenn der Fahrer vom Gas geht.

Der neue Audi Q8 mit umfangreichem Ausstattungsangebot kann sofort bestellt werden. Die Preise für den 45 TDI quattro starten bei 86.700 Euro, der 50 TDI quattro kostet 89.700 Euro. Für den 55 TFSI quattro werden 89.900 Euro fällig, während der SQ8 TFSI bei 119.500 Euro startet. Der neue vollelektrische Q8 e-tron ist schon seit Ende 2022 im Handel.