Autobranche unter Konkurrenzdruck Die Chinesen kommen, um zu bleiben

Die Messe in Peking läuft noch bis Samstag, aber eine Botschaft hat die „Auto China 2024“ der Autowelt schon eindrücklich vermittelt: Chinesische Hersteller haben den Status von Newcomer lange hinter sich gelassen – sie sind auf ihrem Heimatmarkt bereits Stars und sie wollen es jetzt auch auf dem Weltmarkt wissen.

Auf dem europäischen und deutschen Markt hat das Rennen der Chinesen allerdings bestenfalls gerade erst begonnen. Im ersten Quartal 2024 entfiel auf die chinesischen Hersteller nur ein Bruchteil der knapp 3,1 Millionen neuen Pkw, die auf dem westeuropäischen Markt verkauft wurden. Weniger als 88.000 Neuwagen (knapp drei Prozent) waren es laut Schmidt Automotive Research.

Auch in Deutschland fällt die Bilanz noch bescheiden aus. Rund 33.700 Fahrzeuge (E-Fahrzeuge und Verbrenner) mit einem Marktanteil von knapp 1,2 Prozent wurden nach Angaben des Kfz-Verbandes ZDK 2023 neu zugelassen. „Allerdings ist davon auszugehen, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird“, sagte Thomas Peckruhn, ZDK-Vizepräsident und Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland, Tagesspiegel Background.

Es werden Flächen frei. Diese Chance nutzen die chinesischen Unternehmen. Christian Feilmeier, Geschäftsführer der auf den Autohandel spezialisierten Unternehmensberatung RPC

Entspannt abzuwarten, wie weit es die Chinesen hierzulande bringen, dürfte die falsche Strategie für die etablierten Autobauer und ihre Händler sein. Zumal sich gerade in den Autohäusern und im Neufahrzeugvertrieb zeigt, dass die neuen Wettbewerber kommen, um zu bleiben.

„Es rollt eine Welle“, sagt Christian Feilmeier, Geschäftsführer der auf den Autohandel spezialisierten Unternehmensberatung RPC, im Background-Gespräch. „Die Liste der chinesischen Hersteller, die auf den deutschen und europäischen Markt kommen, ist extrem lang.“ Zufall oder nicht, den Zeitpunkt für ihre Expansion haben die Chinesen gut gewählt. Denn die laufende Transformation im Fahrzeugvertrieb bietet viele Einstiegschancen.

Umstellung auf das Agenturmodell

„Die heimischen Hersteller wechseln vom klassischen Händler- ins Agenturmodell“, sagt Feilmeier. „Sie öffnen damit quasi den Chinesen die Tür – weiter, als ihnen vielleicht lieb ist.“ Es gebe Händler und Werkstätten „ohne Ende, in manchen Märkten auch zu viele“, sagt der Berater. „Und es werden Flächen frei. Diese Chance nutzen die chinesischen Unternehmen.“

BMW/Mini, Mercedes-Benz, der Stellantis-Konzern oder die Marken des Volkswagen-Konzerns stellen den Vertrieb gerade für elektrische Fahrzeuge auf das Agenturmodell um. Dabei läuft der Verkauf direkt über den Hersteller, der auch die Preishoheit hat, die Händler vermitteln und beraten nur noch.

Wholesale, Direktverkauf oder hybride Vertriebsformen

Viele Wege führen zur deutschen Kundschaft, einen einheitlichen Zugang gibt es nicht. „So betreibt MG ein Mischsystem und unterscheidet zwischen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren (Vertragshändlersystem) und elektrischen Fahrzeugen (Agenturmodell)“, erläutert Thomas Peckruhn. MG setze dabei auf den stationären Vertrieb mit erfahrenen Partnern.

Andere Marken wie BYD und Great Wall Motors (GWM) suchten ebenfalls die Zusammenarbeit mit dem stationären Handel und Service im Vertragshändlersystem. Die Branche spricht vom Wholesale-Modell. BYD-Modelle werden etwa von den Händlern Sternauto, Sternpartner, Riess, Torpedo, Senger, Reisacher oder Glinicke verkauft. GWM hat für den Vertrieb seiner Marken Ora und Wey die Emil Frey-Gruppe gewählt. Geboten wird also eine klassische Händlerpräsenz, mit persönlichen Ansprechpartnern, Showroom und Werkstatt.

Auffallend ist, dass die Chinesen eher mit höherpreisigen Modellen auf den deutschen Markt kommen – jedenfalls nicht mit preiswerten Kleinwagen – und deshalb auch vor allem Händler von Premiummarken suchen. Christian Feilmeier, Geschäftsführer der auf den Autohandel spezialisierten Unternehmensberatung RPC

Doch es geht auch anders. „Lynk & Co. sowie Nio setzen auf ein Direktvertriebssystem“, so Peckruhn. Gleiches gilt für die Geely-Marken Polestar und Zeekr. Sie verfolgen das von Tesla erfolgreich etablierte Modell mit Online-Verkauf, Einheitspreisen und wenigen Händlern, die nur noch Beratungsfunktionen haben. „Darüber hinaus drängen weitere chinesische Marken auf den deutschen Markt, so zum Beispiel Hongqi und XPeng.“ Beide setzen auf Wholesale.

Markenhersteller und -händler am „Schmerzpunkt“

Christian Feilmeier von RPC, einem Joint Venture von BMW und der Beratungsfirma H&Z, sieht hier einen Trend. „Die Chinesen haben erkannt, dass sie starke lokale Partner mit Know-how und Kundenkontakten brauchen, um schnell in den Markt reinzukommen.“ Anders als zunächst erwartet, stiegen die Hersteller dabei oben, im Premiumsegment ein.

„Auffallend ist, dass die Chinesen eher mit höherpreisigen Modellen auf den deutschen Markt kommen – jedenfalls nicht mit preiswerten Kleinwagen – und deshalb auch vor allem Händler von Premiummarken suchen“, sagt Feilmeier. Die Erwartung sei, dass das Premiumimage auf die eigene Marke positiv abstrahle.

58 Prozent der deutschen Kunden sind bereit, die Fahrzeugfinanzierung online abzuschießen. In China sind es 81 Prozent.

Für die etablierten Marken liegt hier nach Feilmeiers Einschätzung ein „Schmerzpunkt“ und für die ins Agenturmodell entlassenen Vertragshändler und Niederlassungen ein nicht zu unterschätzendes Risiko. So hätten BMW, Mercedes-Benz oder Volkswagen enorm viel in ihre Vertriebs- und Werkstattnetze und in das Personal investiert. „Das steht jetzt für Wettbewerber zur Verfügung“, sagt Feilmeier. „Das können sie nicht gut finden.“

Markenhändler wiederum, die bisher nur einen einzigen Hersteller vertreten haben, würden sich sehr schwer damit tun, zusätzlich eine chinesische Marke in ihr Portfolio aufzunehmen. „Vielen fehlt die Denke, das Geschäftsmodell und die Infrastruktur eines Mehrmarkenhändlers“, sagt der RPC-Chef. „Das Risiko ist groß, dass weder die eine noch die andere Marke angemessen vertreten wird.“

Der Kfz-Verband ist noch entspannt. „Für den deutschen Automobilhandel stellen chinesische Marken zum aktuellen Zeitpunkt eher eine Chance als ein Risiko da“, sagt ZDK-Vize Peckruhn. Bei vielen deutschen und europäischen Marken fehlten im Moment bezahlbare Fahrzeuge vor allem im kleinen und mittleren Segment.

Mercedes-Benz glaubt an die Digitalisierung

Mercedes-Benz fühlt sich derweil auf dem Weg in die Digitalisierung des Vertriebs relativ sicher vor chinesischer Konkurrenz. Zugleich trägt der Konzern einen heftigen internen Streit mit den Beschäftigten über den Verkauf seiner Niederlassungen aus, der noch nicht entschieden ist.

Die Finanzierungstochter Mercedes-Benz Mobility untermauert ihre Mission mit einer repräsentativen Umfrage in Deutschland, China und den USA, deren Ergebnisse heute veröffentlicht werden. Danach können sich etwa 70 Prozent der Befragten vorstellen, online auf einer Hersteller-Website einen Finanzierungs- oder Leasing-Vertrag, ein Auto-Abo oder einen Direktkauf ohne persönliche Beratung abzuschließen.

Erfahrungen in China sehen die Stuttgarter als Bestätigung: „In China erhalten wir Finanzierungsanträge zu 99 Prozent online – sowohl für Verbrenner- als auch für Elektrofahrzeuge“, sagt Vorstandschef Franz Reiner. Der Händler sei aber immer in den Prozess involviert. Online- und Offline-Vertrieb müssten weiterhin „nahtlos verknüpft“ sein. Warum chinesische Anbieter den klassischen Weg über Autohäuser und Werkstätten gingen, „kann ich Ihnen nicht beantworten“, sagt Reiner.

Auch bei Mercedes könne in Deutschland nicht von einem Abschied aus Autohäusern und Werkstätten die Rede sein. Das scheint auch wenig ratsam, wie die eigene Umfrage nahelegt: nur 58 Prozent der deutschen Kunden sind bereit, die Fahrzeugfinanzierung online abzuschießen (China: 81 Prozent), für nur 55 Prozent sind Finanzierung oder Leasing Anlass, bei einer Automarke zu bleiben (China: 81 Prozent). Und nur 39 Prozent können sich vorstellen, ein vollelektrisches Auto zu kaufen – in China sind es 80 Prozent.