Barcelona, sieben Nächte, Flug, 287 Euro Lohnen sich die Reiseangebote von Easyjet und Eurowings?

Menschen, denen das Berliner Schmuddelwetter auf die Nerven geht, werden sich über diese Nachricht freuen: Urlaub in Barcelona kann billiger sein als Ferien in Brandenburg. Easyjet startet mit Kampfpreisen in das deutsche Touristikgeschäft. Mitte Dezember hat die Airline ihre Reisetochter Easyjet Holidays auf den deutschen Markt gebracht und buhlt nun mit Schnäppchenpreisen um deutsche Kunden. Sieben Nächte in Barcelona kosten 287 Euro im Drei-Sterne-Hotel, eine Woche Amsterdam in einer Vier-Sterne-Unterkunft gibt es für 299 Euro pro Person, Flug inklusive. Buchen kann man jetzt für Reisen ab dem 9. Januar.