Dekra-Report zur Verkehrssicherheit Experten empfehlen mehr Tempolimits und mehr Radarkontrollen

Knapp 3000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr im Straßenverkehr. Europaweit wurden 2023 mehr als 20.000 Personen tödlich verletzt. Die Gründe sind vielfältig. Knapp ein Drittel geht auf die fehlerhafte Gestaltung und den Zustand der Straßeninfrastruktur zurück.

„Die Infrastruktur ist für rund 30 Prozent aller ernsthaften Verkehrsunfälle maßgeblich“, schreibt Kristian Schmidt, Europäischer Koordinator für Straßenverkehrssicherheit, im neuen Dekra-Verkehrssicherheitsreport, der am Dienstag beim parlamentarischen Abend in Berlin vorgestellt wurde – gut anderthalb Wochen vor dem Tag der Verkehrssicherheit am 15. Juni, der jährlich mit Aktionen auf das Thema hinweisen soll.

Während Straßen, die gut instand gehalten sind, das Unfallrisiko senkten, würden Fehler verzeihende Straßen den Schweregrad von möglichen Unfällen verringern, so Schmidt weiter.

Dabei weisen die Experten auf Datenlücken in der Statistik hin: Das zunehmende Unfallgeschehen von zu Fuß Gehenden und Radfahrenden werde großenteils polizeilich nicht erfasst und gehe damit nicht in die Verkehrsunfallstatistik ein, halten sie fest. Um hier ein realistisches Bild zu erhalten, sei die datenschutzkonforme Integration von weiteren Datenquellen wie Krankenhäusern und der Ärzteschaft dringend erforderlich, verlangen sie.

Sinkt die Durchschnittsgeschwindigkeit, könnte das Leben retten

In dem jährlich erscheinenden Report macht die Prüforganisation eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie die Sicherheit auf der Straße erhöht und damit die Zahl der Unfälle und Verkehrstoten gesenkt werden können – mit Blick auf Auto-, aber auch Menschen, die mit dem Fahrrad, E-Scooter oder per pedes unterwegs sind.

Die Entschärfung von Gefahrenstellen, die Instandhaltung von Straßenausstattungen beziehungsweise ein verkehrssicherer Zustand der Fahrbahndecke oder die Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallbrennpunkten böten Optimierungspotenzial, nennen die Expertinnen und Experten Beispiele. Aber auch Maßnahmen, die keiner Technik oder Umgestaltung bedürfen, könnten die Unfälle deutlich reduzieren.

Einen großen Hebel sieht der Geschäftsführer des Europäischen Verkehrssicherheitsrats (ETSC), Antonio Avenoso, in der Einführung von Tempo 30 in der Stadt wie es Brüssel (Belgien), Paris (Frankreich), Madrid (Spanien) und Anfang des Jahres auch Bologna (Italien) getan haben.

Städte sollten Tempo 30 auch als Standard einführen dürfen

Seiner Ansicht nach sollten Städte und Gemeinden ermächtigt werden, standardmäßig Tempo 30 einzuführen, ohne dass die nationalen Regierungen ihnen dabei Steine in den Weg legen, sagt Avenoso und erneuert damit eine Forderung vieler seiner Kolleginnen und Kollegen. Er weist auf einen Bericht des ETSC hin, in dem festgestellt wurde, dass eine Verringerung der Durchschnittsgeschwindigkeit um nur ein km/h in der gesamten EU 2100 Menschenleben pro Jahr retten könnte.

„Es wäre naiv zu denken, dass es aufgrund von Tempo 30 keine Verkehrstoten und -verletzten in den Städten mehr geben wird“, schränkt der ETSC-Geschäftsführer ein. Es sollte jedoch als einfache, kostengünstige Maßnahme betrachtet werden, die nicht nur der Sicherheit diene. Dadurch werde auch laut und deutlich die Akzeptanz einer Realität signalisiert, die in vielen Ecken Europas in Vergessenheit geraten sei: dass Städte zum Nutzen aller Bürger gestaltet werden sollten und nicht nur für jene, die sich für das Auto entscheiden.

In Deutschland soll eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes und der Straßenverkehrsordnung Städten und Kommunen diese Möglichkeit einräumen. Doch nach dem Scheitern des Gesetzesentwurfes am Widerstand der Länder hängt das Vorhaben nach wie vor fest. Zuletzt kamen aus Länderkreisen jedoch positive Signale, dass eine Einigung kurz bevorstehen könnte.

Experten empfehlen „Section Control“

Hoch ist das Unfallrisiko auch außerhalb der Städte. Weil auf Landstraßen weiterhin die meisten Verkehrstoten verzeichnet werden, müsse insbesondere dort das Tempolimit dem Ausbauzustand und dem Unfallrisiko einzelner Straßen oder Abschnitte angemessen sein, heißt es in dem Report weiter.

Lokal zuständige Stellen bräuchten auch dort den nötigen regulatorischen Spielraum. Auf unfallträchtigen Strecken müsse der Ausbau von Abschnitten mit drittem Fahrstreifen im Richtungswechsel forciert werden, um ein sicheres Überholen zu ermöglichen. Auf kritischen Streckenabschnitten sollten vermehrt Überholverbote eingeführt und durchgesetzt werden.

Spät dran: In der Tauentzienstraße in Berlin-Schöneberg hat die Polizei nach dem jüngsten tödlichen Unfall einen mobilen Tempo-Blitzer aufgestellt. © Cay Dobberke

Wo ein Tempolimit gilt, sollte es auch kontrolliert werden. Eine in Deutschland nicht unumstrittene Maßnahme zur Geschwindigkeitskontrolle ist die sogenannte Section Control. Bei der Abschnittskontrolle wird die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs auf einer in der Regel zwischen zwei und fünf Kilometer langen Strecke gemessen. Unter anderem in Italien, Großbritannien und in den Niederlanden kommt die Methode zum Einsatz.

Zahl der Raser könnte auf unter ein Prozent reduziert werden

Aus Sicht der Dekra-Fachleute können damit Regelverstöße besonders wirksam unterbunden werden. Auf mit entsprechenden Geräten ausgestatteten Strecken konnte die Anzahl der Raser auf wenige Prozentpunkte oder sogar unter ein Prozent reduziert werden, schreiben sie mit Verweis auf Studien im Ausland. Das spreche dafür, dass die Autofahrerinnen und -fahrer sich an die Regeln hielten.

Eine Untersuchung in den Niederlanden hat zudem gezeigt, dass bestehende Geschwindigkeitslimits in Bereichen mit Abschnittsüberwachung von weniger als 0,5 Prozent des Gesamtverkehrs missachtet wurden. „Daher überrascht es kaum, dass Abschnittskontrollen zu einer Verringerung aller Unfälle führen.“

Bisher hat sich die Methode in Deutschland nicht durchgesetzt, in Niedersachsen wurden ein Streckenradar Anfang des Jahres wieder abgeschaltet – unter anderem wegen Datenschutzbedenken (Tagesspiegel Background berichtete).

Von den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern in den Ländern und beim Bund erwartet die Dekra für mehr Sicherheit auf den Straßen eine Verkürzung der Planungszeiträume und den Abbau bürokratischer Hürden.

Der immer schnellere Wandel im Bereich der Mobilität erfordere schnelle Reaktionen bei der Infrastrukturgestaltung. Außerdem seien für eine intakte Straßeninfrastruktur (Neubau, Ausbau und Erhalt) ausreichende Mittel für Investitionen bereitzustellen.