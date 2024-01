Deutsche Bahn verklagt GDL Was die Klage für die Tarifverhandlungen bedeutet

Mit einer Klage vor dem Landesarbeitsgericht Hessen will Martin Seiler, der Personalvorstand der Deutschen Bahn, im Tarifkonflikt mit der Lokomotivführergewerkschaft GDL die Initiative zurückgewinnen. Das Gericht soll die Frage klären, ob die GDL überhaupt Tarifverträge abschließen darf.

Seiler wirft der GDL vor, zugleich als Arbeitgeber zu fungieren. Denn die GDL-Spitze gründete im Juni 2023 die (formal unabhängige) Genossenschaft Fair Train. Sie soll Lokführer beschäftigen und deren Arbeitszeit an die Deutsche Bahn verleihen. „Wir müssen rechtssicher wissen, ob wir einen handlungsfähigen Tarifpartner haben. Schließlich befinden wir uns in einer laufenden Tarifrunde“, sagte Seiler.

Das Hessische Landesarbeitsgericht hat angekündigt, über den Fall zu beraten. Unmittelbare Folgen für die ab kommende Woche von der GDL geplanten tagelangen Streiks hat das Verfahren jedoch nicht. Die Deutsche Bahn hat nach Auskunft des Gerichts keine einstweilige Verfügung beantragt.

Bis das Landesarbeitsgericht und in zweiter Instanz das Bundesarbeitsgericht über die Tariffähigkeit der GDL entschieden hat, könnten ein bis zwei Jahre vergehen. Bei einem etwaigen Tarifabschluss bestünde somit Rechtsunsicherheit. Mit dem Schachzug will Seiler die GDL offenbar zu Zugeständnissen zwingen.

18 Betriebe von über 300 Unterbetrieben im DB-Konzern werden von der GDL dominiert, in allen übrigen Betrieben hat die Konkurrenzgewerkschaft EVG die Mehrheit.

Hintergrund des einzigartigen Falles ist das umstrittene Tarifeinheitsgesetz (TEG). GDL-Chef Claus Weselsky will mit Fair Train erreichen, dass von ihm durchgesetzte Tarifabschlüsse im gesamten DB-Konzern gelten. Nach dem TEG sind in den über 300 DB-Unterbetrieben nämlich jeweils nur die Tarifabschlüsse der größten Gewerkschaft wirksam. Eine Mehrheit hat die GDL laut der DB nur in 18 Betrieben mit rund 10.000 Beschäftigten, in allen übrigen Betrieben dominiert die Konkurrenzgewerkschaft EVG.

Auch in vielen DB-Betrieben im Fahrgeschäft – etwa in fast allen Regionalbetrieben von DB Cargo – hat die EVG eine Mehrheit. Der GDL droht durch das TEG somit viel Einfluss zu verlieren. Sie kann nicht mehr für alle der rund 20.000 DB-Lokführer verhandeln.

Deshalb sollen Lokführer in DB-Betrieben mit EVG-Mehrheit zu Fair Train wechseln. Mit der Genossenschaft sage man „diesen DB-Konzern glasklar den Kampf an“, sagte Weselsky bei der Vorstellung von Fair Train.

DB-Personalchef Seiler sieht deshalb einen Interessenskonflikt. Der Vorwurf: Mit dem harten Tarifkonflikt und insbesondere der Forderung nach Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich wolle die GDL den Arbeitsmarkt für Lokführer verknappen und so ihrer „Leiharbeiter-Genossenschaft“ ein Geschäft eröffnen. Die GDL wollte sich dazu am Mittwoch nicht äußern. Ganz überraschend dürfte Seilers Aktion für die Gewerkschaft allerdings nicht kommen.

Inhaltliche Zugeständnisse machte Seiler am Mittwoch nicht. So bietet die DB weiter keine Gespräche über Arbeitszeitverkürzungen an – zur Begründung verweist Seiler auf den knappen Arbeitsmarkt.

Die von der GDL für die Zeit ab dem 8. Januar angekündigten drei bis fünf Tage langen Streiks dürften somit stattfinden. Wann genau man den Bahnverkehr lahmlegt, will die GDL-Spitze in den kommenden Tagen bekannt geben. Bei der Planung hat Weselsky weitgehend freie Hand. Denn die GDL-Mitglieder stimmten in der Woche vor Weihnachten per Urabstimmung unbefristeten Streiks zu. Der Gewerkschaftschef muss also nicht fürchten, dass ein Arbeitsgericht die Streiks wegen Unverhältnismäßigkeit absagt, wie es bei Warnstreiks immer wieder geschieht.