Erste Wahl Grünheide Warum Tesla sein Massenmodell ausgerechnet hier bauen will

Für seinen Besuch in Berlin nahm sich Tesla-Chef Elon Musk am vergangenen Wochenende keine 24 Stunden Zeit. Am Freitagabend sprach Musk vor Mitarbeitern und Kunden in einem Zelt vor der Gigafactory in Grünheide bei Berlin. Dort dankte er der Belegschaft für ihre „exzellente harte Arbeit“ in „einer der großartigsten Fabriken in der Welt“.