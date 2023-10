Fünf Euro pro Kilometer als Ziel Volocopter will Flugtaxis bezahlbar machen

Jedes Mal, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volocopter in der Kantine in Bruchsal essen gehen, können sie sehen, wie viel Zeit ihnen noch bleibt. Eine große digitale Uhr zählt rückwärts bis zum Beginn der Olympischen Spiele in Paris Ende Juli 2024. Dann soll erstmals ein Volocity, ein elektrisch betriebener Senkrechtstarter, in den kommerziellen Betrieb gehen.