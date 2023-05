Großaufträge an Siemens und Talgo Deutsche Bahn kauft 73 neue ICE-Züge für zwei Milliarden Euro

73 weitere ICE für insgesamt rund zwei Milliarden Euro: Die Deutsche Bahn baut ihre ICE-Flotte in einem der größten Beschaffungsvorhaben ihrer Geschichte weiter aus. Ausgeliefert werden sollen die Züge in den Jahren 2026 bis 2030. Dies teilte die DB am Mittwoch mit.

Auf Basis bestehender Rahmenverträge liefert demnach der spanische Hersteller Talgo 56 Züge des Typs ICE L und dessen deutscher Konkurrent Siemens Mobility 17 Garnituren des ICE 3 neo. Siemens verbuchte nach eigenen Angaben das Auftragsvolumen von 600 Millionen Euro in seinem zurückliegenden zweiten Geschäftsquartal.

Die Inbetriebnahme erster Züge des ICE L hatte die Bahn bereits für Oktober 2024 angekündigt. Als besonderes Merkmal gilt der stufenlose Ein- und Ausstieg an 76 Zentimeter hohen Standardbahnsteigen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 230 Kilometern in der Stunde soll diese Baureihe zunächst zwischen Berlin und Amsterdam fahren. Die nun zusätzlich bestellten Züge sollen dann in ganz Deutschland sowie auf Verbindungen nach Dänemark und Österreich eingesetzt werden.

Der ICE 3 neo fährt bereits seit Dezember 2022. Mit 300 Stundenkilometern ist er besonders für Schnellstrecken etwa zwischen NRW und Frankfurt oder zwischen Berlin und München ausgelegt. Ab 2024 soll er zudem die störanfälligen Vorgängermodelle auf Verbindungen von Frankfurt nach Amsterdam und Brüssel ersetzen.

Das Durchschnittsalter der ICE-Flotte soll damit bis 2030 von heute 18 auf zwölf Jahre sinken. „Die DB durchläuft in den kommenden Jahren eine umfassende Frischzellenkur“, teilte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson mit. „Schon in diesem Jahr erhalten wir im Schnitt drei neue ICE pro Monat.“ (Reuters, dpa)