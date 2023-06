Der Radikalumbau bleibt aus Die zweite Bahnreform wird zum Reförmchen

Es ist eines der zentralen verkehrspolitischen Ziele der Ampel – versteckt hinter Bürokratensprech aus dem Koalitionsvertrag.

Bis zum 1. Januar 2024 wollen SPD, Grüne und FDP die Infrastruktursparten der Deutschen Bahn AG – DB Netz und DB Station & Service – innerhalb des Bahnkonzerns „zu einer neuen, gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft“ zusammenlegen. Gemeint ist damit nichts anderes als eine zweite Bahnreform. Und eine Kehrtwende in der Bahnpolitik.

Denn mit der ersten Bahnreform 1994 wollte der Bund sicherstellen, dass er möglichst wenig Steuergeld in das staatliche Schienennetz stecken muss und damit möglichst viel Profit gemacht wird. 30 Jahre später zeigen sich die Folgen: Gleise und Signalanlagen werden mit jedem Jahr älter und störanfälliger, die Züge fahren so verspätet wie nie.

Die privatwirtschaftlich agierende DB erwirtschaftete mit den Gleisen zwar Gewinne, vernachlässigte jedoch die Wartung. Zudem legte die Bahn Tausende Kilometer Schiene auf Nebenstrecken still, weshalb sich viele Menschen im ländlichen Raum abgehängt fühlen.

Wissing scheut den Konflikt mit der Bahngewerkschaft

Die Ampel will deshalb dem Staat die Kontrolle über die Gleise zurückgeben. Doch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) geht die Reform nur halbherzig an. Das zeigt eine Präsentation des Verkehrsministeriums für ein Treffen mit Bahnverbänden an diesem Freitag, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Wissing will die „InfraGO“ – so der Arbeitstitel der neuen Infrastrukturgesellschaft – demnach zu einer Aktiengesellschaft innerhalb des DB-Konzerns machen. Die meisten Bahnexperten hatten hingegen auf eine „Schienen-GmbH“ gehofft, deren Geschäftsführung nicht den Weisungen des DB-Vorstands folgt.

Stattdessen sollte sie direkt an das Bundesverkehrsministerium berichten. Statt den Profitinteressen des Konzerns zu folgen, sollte sie ohne Gewinndruck die maroden Gleise schnellstmöglich in Ordnung bringen und mehr Zugverkehr ermöglichen.

Dagegen wehrt sich die einflussreiche Bahngewerkschaft EVG. Ihr Vorsitzender Martin Burkert will die Bahn als international agierenden Logistikkonzern erhalten – samt Kontrolle über das staatliche Schienennetz. „Das Bestehen des integrierten Konzerns ist für uns oberste Priorität – dafür müssen die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge erhalten bleiben“, sagte er diese Woche.

Bahnverbände sind alarmiert. „Es darf künftig keinerlei Zweifel geben, dass die Gewinne aus dem Betrieb der Infrastruktur in der neuen Infrastruktureinheit verbleiben“, sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, dem Tagesspiegel.

Volker Wissing setzt bei der Bahnreform auf eine pragmatische Lösung. © imago/Mike Schmidt/imago

Unzufrieden mit Wissings Vorschlag sind auch die Grünen. „Eine reine Zusammenführung von DB Netz und Station & Service als Aktiengesellschaft überzeugt überhaupt nicht“, sagte ihr Bahnexperte Matthias Gastel. Er forderte die „InfraGO“ als echtes am Gemeinwohl orientiertes Unternehmen mit einer transparenten und wirksamen Kontrolle aufzustellen.

Fahrgastvertreter hatten sich davon eine Reaktivierung der seit 1994 stillgelegten Bahnstrecken versprochen. Diese Hoffnung dürfte sich nicht erfüllen. Bei Bahnprojekten soll die „InfraGO“ auch künftig auf die Wirtschaftlichkeit achten, heißt es in den Unterlagen des Verkehrsministeriums.

Wackeln die versprochenen 45 Milliarden Euro für die Schiene?

Wissing legt den Fokus auf die von ihm versprochene Generalsanierung der wichtigsten Bahnkorridore. Losgehen soll es im zweiten Halbjahr 2024 mit Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt. Bis dahin will Wissing die Strukturreform bei der Bahn abgeschlossen haben, wofür er eine kleine Lösung in Kauf nimmt.

Am Mittwoch beschloss das Bundeskabinett, die Finanzierung von Bahnprojekten zu reformieren. Künftig kann der Bund demnach die Reparatur von Schienenwegen bezahlen und nicht mehr nur den Ersatz oder Neubau. Das soll es der DB ermöglichen, bis 2030 schrittweise 43 Hauptstrecken fünf Monate zu sperren und komplett zu erneuern.

Eine Regierungskommission hatte im Dezember eine weitergehende Reform empfohlen. 189 Fördertöpfe für das Bahnnetz soll Wissing demnach durch zwei mehrjährig laufende Schienenfonds ersetzen – einen für die Modernisierung des Netzes und einen für Neubaustrecken. Aus Zeitdruck will sich Wissing nun vorerst mit einer Anpassung der Finanzierungsverträge mit der Deutschen Bahn behelfen.

Offen ist derzeit auch noch, ob der DB-Konzern bis 2027 wirklich 45 Milliarden Euro zusätzlich für die Netzsanierung erhalten wird. Diese hatte der Koalitionsausschuss Ende März zwar zugesagt – jedoch nur „soweit wie finanziell darstellbar“.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Ministerien nun aufgefordert, Einsparmöglichkeiten in ihren Haushalten aufzuzeigen. Greift Wissing hierfür auf die Bahnmilliarden zurück, muss er sich auf Ärger mit den Grünen gefasst machen. Denn das viele Geld für die Bahn war für die Grünen zuletzt einer der wenigen Erfolge im Ampel-Poker.