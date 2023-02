Mobilitätsreport Ist das 49-Euro-Ticket zu teuer?

Noch bevor das Deutschlandticket eingeführt ist, wird um den künftigen Preis gerungen. Die Länder wollen sich vorbehalten, den Einführungspreis von 49 Euro pro Ticket und Monat in Abstimmung mit dem Bund anheben zu können, eventuell schon im nächsten Jahr. „Der Preis wird in Abstimmung von Bund und Ländern jährlich festgeschrieben“, heißt es in einem Änderungsantrag, der vergangene Woche im Verkehrsausschuss des Bundesrates diskutiert wurde und Tagesspiegel Background vorliegt. Er wurde einstimmig angenommen, heißt es aus Länderkreisen. Der Bundesrat soll am 3. März über die Ausschussempfehlung abstimmen.

