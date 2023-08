Selten wie ein Ferrari Sind S-Pedelecs ein Schlüssel zur Mobilitätswende?

In Deutschland werden sie nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) in etwa so selten verkauft wie Luxusautos der Pkw-Marken Bentley oder Ferrari: Speed-Pedelecs. Mit bis zu 45 Kilometern in der Stunde (km/h) sind sie deutlich schneller unterwegs als „normale“ Pedelecs, häufig auch E-Bikes genannt, bei denen sich die batterieelektrische Tretunterstützung bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h automatisch abschaltet.