Sieben Minuten vom Flughafen bis zur Stadt New York will elektrisch betriebene Flugtaxis einsetzen

Die U-Bahn ist veraltet und über der Erde stauen sich die Autos auf den Straßen: New York ächzt unter dem Verkehr. Insofern erscheint es nachvollziehbar, einen Teil des Transports in die Luft zu verlagern. Bürgermeister Eric Adams will dazu künftig auf elektrisch betriebene Flugtaxis setzen. Das berichtet die „Associated Press“.

Die Idee: Anstatt sich in volle Bahnabteile zu quetschen oder im Stau zu stehen, sollen Passagiere einfach über den Verkehr hinwegfliegen. Wie die „Associated Press“ schreibt, ist der Einsatz von Flugtaxis zunächst zwischen den New Yorker Flughäfen und der Innenstadt geplant.

Die Metropole an der US-Ostküste würde damit der alten Science-Fiction-Vision ein Stück näherkommen, wie sie zum Beispiel im Film „Blade Runner“ gezeigt wird. Menschen bewegen sich dort in fliegenden Autos durch die Stadt.

Einen genauen Zeitplan nennt Bürgermeister Eric Adams bei seiner Ankündigung nicht. Der Flugtaxi-Hersteller Joby Aviation aber will laut einem Bericht von „businesswire“ bereits 2025 einen kommerziellen Flugbetrieb starten.

Das erste Flugtaxi flog bereits durch New York

Am 12. November führte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zum ersten Mal einen erfolgreichen Flug in New York durch. Los ging es auf einem Hubschrauberlandeplatz in Manhattan – den Adams zum „weltweit ersten Heliport mit Infrastruktur für elektrisch betriebene Helikopter dieser Art“ machen will.

New Yorks Bürgermeister verspricht eine nachhaltige Art des Reisens, da die Flugtaxis nicht fossil angetrieben werden. Laut Herstellerangaben kann das Vehikel die meisten der Strecken in New York mit einer einzigen Ladung seiner Batterie zurücklegen und braucht nur sieben Minuten zwischen dem JFK-Flughafen und Manhattan.

Allerdings passen neben dem Piloten lediglich vier Passagiere in ein Joby-Flugtaxi – das klingt nach exklusivem Flugvergnügen und nicht nach einem probaten Ersatz für Bus, Bahn und Auto.

New York ist nicht allein mit seinen Bemühungen. Weltweit konkurrieren mehr als 200 Unternehmen darum, das erste kommerzielle Lufttaxi abheben zu lassen, berichtete „zdf heute“ im April 2023. Das deutsche Unternehmen Volocopter etwa will bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Passagiere in der Luft chauffieren.

Doch hinter dem Einsatz von Flugtaxis als Massenverkehrsmittel stehen derzeit noch mehrere Fragezeichen. Neben den geringen Kapazitäten fehlen Start- und Landeplätze in Städten und die nötige Ladeinfrastruktur. Was Deutschland angeht, erwarten Experten einen Einsatz der Flugtaxis vor allem an den Küsten als Ersatz für Fähren und als Spezialtransporte von Notärzten oder Medikamenten, wie „zdf heute“ schrieb.