Spucken, prügeln, beleidigen Wenn die Fahrt für Bahn-Mitarbeiter im Krankenhaus endet

Zwei Dinge haben Ludwig Fuchs‘ Job so schwer gemacht, dass er manchmal nicht mehr weiterwusste: die Corona-Pandemie und das Neun-Euro-Ticket im vergangenen Sommer. Überfüllte Züge, die geräumt werden mussten, Aggressionen bei Masken-Kontrollen, alltägliche Beleidigungen: Die Atmosphäre bei der Deutschen Bahn habe sich seitdem grundlegend verändert, sagt er. „Neulich habe ich ganz freundlich gesagt: Schönen guten Morgen, bitte die Fahrkarten! Und zurück kam: ,Leck mich am Arsch.' Dabei ist das doch einfach nur meine Arbeit. Ich bin verpflichtet, in der S-Bahn zu kontrollieren.“