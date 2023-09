Tesla auf der IAA Warum die Marke wieder nach München kommt

Bei Elektroautos ist Tesla längst ein Branchenriese. Die Präsentationsfläche des US-Herstellers auf der Branchenmesse IAA Mobility, die kommende Woche in München startet, fällt allerdings klein aus. In der Halle A2 hat Tesla einen kleinen Stand gemietet, dazu kommt eine Ausstellungsfläche von 200 Quadratmetern am Königsplatz in der Innenstadt. Die eigentliche Nachricht ist aber, dass Tesla überhaupt kommt.