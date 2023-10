Teurer Ladestrom So soll das Tanken von E-Autos günstiger werden

Wenn Dominik Freund aus seinem Bürofenster in der Zentrale von Compleo Charging Solutions in Dortmund schaut, sieht er E-Autos an Ladesäulen stehen. Obwohl die Elektromobile physikalisch denselben Strom aus denselben Säulen ziehen, zahlen ihre Fahrer:innen 50, 65 oder 70 Cent pro Kilowattstunde (kWh) – je nachdem, welchen Fahrstromanbieter sie haben.