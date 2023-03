Verkehrsprognose bis 2051 Rechtfertigt mehr Güterverkehr den Ausbau von Autobahnen?

Die von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgestellte neue Langfrist-Verkehrsprognose für das Jahr 2051 hat viel Kritik ausgelöst. Der Güterverkehr in Deutschland steigt laut der Prognose, wie berichtet, bis Mitte des Jahrhunderts deutlich an – vor allem auf der Straße. Der Lkw bleibe das dominierende Verkehrsmittel im Güterbereich, sagte Wissing am Freitag in Berlin. Er bekräftigte vor diesem Hintergrund seine Forderung nach einem schnelleren Bau auch von Autobahnen.

