VW-Hauptversammlung So reagiert der Konzern auf fliegende Torten und Uiguren-Proteste

Es kommt einiges zusammen bei einer Hauptversammlung des VW-Konzerns in Berlin. Am Mittwochmorgen haben sich Klimaaktivisten auf der Zufahrt zum Veranstaltungsort auf die Fahrbahn geklebt. Wer es bis zum City Cube auf dem Messe-Gelände geschafft hat, wird von einer Gruppe Uiguren empfangen, die auf die Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Provinz Xinjiang hinweisen, wo VW zusammen mit dem Joint Venture Partner SAIC ein Werk betreibt. Neben den Uigueren fordert ein Bündnis die Vergesellschaftung des Autokonzerns. Und die Leute von „Scientist Rebellion” proklamieren: „VW verkauft zu viele Autos.”