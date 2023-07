Wegen zahlreicher Baustellen : Nur 63,5 Prozent der deutschen Fernzüge kamen im Juni pünktlich

Das ist der bislang schlechteste Wert in diesem Jahr, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Das Pünktlichkeitsziel des Konzerns von über 70 Prozent ist damit in einiger Entfernung.