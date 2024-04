Nach langem Streit präsentieren die Kontrahenten gemeinsam strahlend das Ergebnis. So will es das Ritual von Tarifverhandlungen. Doch zu diesem versöhnlichen Signal waren Claus Weselsky und Martin Seiler diesmal nicht mehr in der Lage.

Den zuvor beschlossenen Tarifvertrag erläuterten der Chef der Lokomotivführergewerkschaft GDL und der Personalvorstand der Deutschen Bahn in der Karwoche auf getrennten Pressekonferenzen. Ein überdeutliches Zeichen dafür, dass das persönliche Verhältnis der beiden Männer zerrüttet ist.

Weselskys Weggefährte soll übernehmen

Dass der 65-jährige Weselsky im Herbst nach 16 Jahren den Bundesvorsitz der GDL abgibt, erscheint vielen Beobachtern deshalb als Verheißung. Ist die Ära der über Monate wiederkehrenden Bahnstreiks vorbei? Finden die Bahn und die GDL nach Weselskys spektakulärer letzter Runde zu einer kooperativen Sozialpartnerschaft zurück?

Wer diese Hoffnung hegt, darf nicht nur auf den Abtritt des ruppig auftretenden Weselsky schauen, sondern muss sich auch die Frage stellen: Wie tickt Mario Reiß – der Mann, der als Nachfolger für die Ausnahmefigur Weselsky vorgesehen ist?

„Als einziges Unternehmen in Deutschland wendet die Bahn das Tarifeinheitsgesetz an – das ist eine offene Kriegserklärung gegen die GDL“ Mario Reiß, Vize-Bundesvorstand der GDL

Die Öffentlichkeit hat den Mann, der am kommenden Sonntag 58 Jahre alt wird, bisher kaum wahrgenommen. Dabei prägt Reiß den Kurs der GDL im Schatten des omnipräsenten Weselsky seit Jahrzehnten mit. Seit 2002 sitzt er in der Tarifkommission der Spartengewerkschaft. Über ein Jahrzehnt vertrat er die GDL im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Aktuell ist er stellvertretender Bundesvorsitzender.

Während sich Weselsky mit der Führungsriege seines Vorgängers Manfred Schell überwarf, gilt Reiß als enger Weggefährte. Den konfrontativen Kurs der vergangenen Jahre trägt er voll mit.

Reiß rechnet dann auch nicht damit, dass sich das Verhältnis zum Bahnmanagement rasch bessert. Es liege nicht nur daran, dass die handelnden Personen menschlich nicht miteinander können, sagte er dem Tagesspiegel. „Der Bahnvorstand muss seine Herangehensweise gegenüber der GDL verändern.“

In typischer Weselsky-Manier zählt Reiß Personalvorstand Seiler, Bahnchef Richard Lutz und den übrigen Bahnvorstand an. Er rechne mit personellen Veränderungen, sagt er. „Die Politik wird sich das Scheitern des Bahnkonzerns nicht endlos ansehen.“

Bürokratisch formulierte Attacken

Ganz wohl scheint sich Reiß in der Rolle des Polterers allerdings nicht zu fühlen. Im Gespräch rutscht ihm so manche Attacke gegen die Bahn ins Bürokratische ab. Frühere Aufsichtsratskollegen beschreiben ihn als zurückhaltend. Er sei kein Selbstdarsteller wie Weselsky. In Verhandlungskreisen auf Arbeitgeberseite setzt man deshalb Hoffnung in Reiß. Er könne auch zuhören, und sei an der betrieblichen Praxis orientiert, heißt es.

Biografisch teilen die beiden viele Erfahrungen. Wie Weselsky kommt Reiß aus Sachsen, absolvierte bei der Reichsbahn der DDR die Lokführerausbildung und trat 1990 in die GDL ein. Beide erlebten, dass die ostdeutschen Lokführer anders als ihre Westkollegen nicht verbeamtet wurden. In Ostdeutschland wurde aus dem verschlafenen Beamtenverein GDL dann auch eine besonders kampfbetonte Gewerkschaft.

Dass Reiß den Bahnvorstand nicht als Sozialpartner, sondern als Gegner sieht, hängt allerdings vor allem mit Erfahrungen der vergangenen Jahre zusammen. „Als einziges Unternehmen in Deutschland wendet die Bahn das Tarifeinheitsgesetz an – das ist eine offene Kriegserklärung gegen die GDL“, sagt er.

Das umstrittene Gesetz schreibt vor, dass in den 300 Unterbetrieben der Deutschen Bahn nur der Tarifvertrag der jeweils größeren Gewerkschaft gilt. Seit der vorletzten Tarifrunde finden sich viele der GDL-Lokführer deshalb plötzlich in sogenannten „blauen Betrieben“ wieder, in denen die Konkurrenzgewerkschaft EVG die Mehrheit hat.

Reiß sieht die GDL in einem Existenzkampf

Der Spartengewerkschaft will der Konzern so den Rückhalt nehmen. Die GDL-Spitze sieht sich deshalb in einem Existenzkampf. Dabei ist auch Mario Reiß jedes Mittel recht.

So hat der voraussichtliche künftige GDL-Chef die Genossenschaft Fair Train mitgegründet. In die Leiharbeitsfirma – so die Idee der GDL-Spitze – sollen GDL-Lokführer aus blauen Betrieben wechseln, um sich anschließend vom DB-Konzern zurückleihen zu lassen. Inzwischen hat sich Reiß aus dem Aufsichtsrat von Fair Train allerdings zurückgezogen. Denn die Gefahr bestand, dass die GDL ihre Tariffähigkeit verliert, wenn sich ihre Führungsspitze zugleich bei einem Arbeitgeber engagiert.

Eine Versöhnung mit der EVG und eine Tarifgemeinschaft kann sich Reiß nicht vorstellen. Wendet die Bahn aus seiner Sicht das Tarifeinheitsgesetz doch nicht zuletzt auf Druck der EVG an. „Unsere gewerkschaftliche Konkurrenz hat in der Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber versucht, ihre Schwäche zu kaschieren“, sagt er. „Der ist ein Hardliner“, sagt man über Reiß in EVG-Kreisen.

GDL und EVG dürften deshalb auch in den kommenden Tarifrunden versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Lange Streiks dienen dabei der Mitgliederwerbung – zum Leidwesen der Fahrgäste.

Allerdings geht die GDL mit einem Handicap in die kommende Tarifrunde ab 2026. Denn Weselsky hat durchgesetzt, dass die Bahn in Betrieben mit GDL-Mehrheit von 2026 bis 2029 für Schichtarbeiter schrittweise die Regelarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden pro Woche reduziert.

Wenig Spielraum für hohe Lohnforderungen

Bleibt die Inflation niedrig, fehlt der GDL deshalb der Spielraum, um auch noch einen deutlichen Gehaltssprung zu fordern. Das scheint auch Reiß bewusst zu sein. „Es ist durchaus möglich, dass wir auch in der nächsten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn ohne großen Stress ein ordentliches Ergebnis erzielen können“, beugt er zu hohen Erwartungen bereits vor. „Klar ist aber auch, dass man beide Seiten dafür braucht.“

Falls der nächste Tarifkonflikt aber erneut eskaliert, könnte Reiß schnell zum Buhmann der Nation werden. „Es ist bewundernswert, wie viel Häme und Kritik Claus Weselsky auf sich genommen hat“, sagt er dazu. Zwar kann sich Reiß vorstellen, dass die GDL künftig öffentlich stärker als Team auftritt, er hält sich aber auch für ausreichend belastbar. „Ich glaube, dass ich der Sache gewachsen bin“, sagt er.

Zugleich hat sich Reiß noch etwas Medientraining vorgenommen: „Ich muss ernsthaft daran arbeiten, unsere Anliegen so gut wie Claus Weselsky auf den Punkt zu bringen.“