Zahlungsmittel, Wohnzimmer und Küche Das können die Autos der Zukunft

Für Manager der deutschen Autobauer Volkswagen, BMW und Mercedes gab es auf der Automesse in Shanghai viel zu bestaunen. An den Ständen wurde nicht über Spaltmaße gefachsimpelt und mit PS geprahlt. Die Leistungsschau war geprägt von Elektrofahrzeugen - und größtes Verkaufsargument die Software. Die Autos der Zukunft interagieren mit Fahrer, Insassen und der Außenwelt. Das geht so weit, dass in der Branche immer öfter vom "Lebensraum Auto" gesprochen wird. Smarte, vernetzte Fahrzeuge sollen im Alltag mehr leisten, als Personen von A nach B zu bringen. Allen voran in China.