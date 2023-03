Nach Pleite der Silicon Valley Bank Staatsgarantien gegen Dominoeffekt gefordert

Ben Kaufman versucht es mit Galgenhumor. Der CEO des Spielzeug-Start-ups Camp hat am Wochenende eine große Rabattaktion gestartet. 40 Prozent auf alles mit dem Code „Bankrun“. Das Start-up aus New York ist eines von vielen, die Kunden der nun gescheiterten Silicon Valley Bank sind und nicht mehr an ihr Geld kommen. Mit der Hau-Ruck-Aktion will die Firma Geld auf ihr neues Konto spülen. Das ist nun bei JP Morgan Chase, Amerikas größtem Finanzinstitut.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden