Nach Turbulenzen Passagierflugzeug muss in Bangkok notlanden – eine Person stirbt

Bei der Notlandung eines Flugzeugs der Singapore Airlines in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist nach Angaben der Fluggesellschaft ein Passagier ums Leben gekommen. Die Airline sprach am Dienstag zudem von mehreren Verletzten, ohne eine genaue Zahl zu nennen. In thailändischen Medien war von 30 Verletzten die Rede.

Die Boeing 777-300ER mit 211 Passagieren und 18 Besatzungsmitgliedern an Bord war auf dem Weg von London nach Singapur, als sie laut der Airline wegen schwerer Turbulenzen notlanden musste. Es ist noch unklar, was genau an Bord des Flugzeugs passiert ist.

„Singapore Airlines spricht der Familie des Verstorbenen ihr tiefstes Beileid aus“, hieß es. Die Fluggesellschaft fügte hinzu, dass sie mit den thailändischen Behörden zusammenarbeite, um die Passagiere medizinisch zu versorgen, und ein Team nach Bangkok schicke, um jede zusätzlich benötigte Hilfe zu leisten. (mit dpa, Reuters)