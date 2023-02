Nachfolger kommt von Roche Anderson soll neuer Bayer-Vorstandschef werden

Bill Anderson (56) vom Schweizer Konzern Roche soll das Ruder zum 1. Juni übernehmen, teilte Bayer am Mittwoch in Leverkusen mit. Dabei soll der Manager bereits zum 1. April in den Vorstand eintreten.

Baumann (60) wird Ende Mai in den Ruhestand gehen. Bis dahin werde er eng mit Anderson zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, hieß es.

Bayer war seit Mitte vergangenen Jahres auf der Suche. Baumann hatte zuvor bereits angekündigt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen.

Der studierte Chemieingenieur Anderson war zuletzt Chef der Pharma-Sparte von Roche. Davor leitete er den Biotechkonzern Genentech. Aktien von Bayer sprangen um rund sechs Prozent auf 62,49 Euro und damit an die Dax-Spitze. (dpa/Reuters)

Zur Startseite