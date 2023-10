Nachhaltige Kleidung aus Europa „Rumänien ist nicht besser als Bangladesch“

Frau Burckhardt, viele Modemarken produzieren inzwischen wieder in Europa oder sogar in Deutschland. Kürzlich hat zum Beispiel C&A einen kleinen Teil seiner Jeans-Produktion zurück nach Deutschland verlegt. Ist das sogenannte Nearshoring wirklich nachhaltiger?

Also der CO₂-Ausstoß ist natürlich geringer, weil man nicht mehr so weite Transportwege hat. Aber an anderer Stelle ist die Frage nach der Nachhaltigkeit schwieriger, etwa wenn die Produktion nach Osteuropa verlagert wird: Zwar sind die Löhne dort höher als in Bangladesch, aber die Lebenskosten sind es auch. Die Arbeiterinnen verdienen auch dort viel zu wenig.