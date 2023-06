Neue Untersuchungsergebnisse Fast alle Erdbeeren enthalten Pestizide

Eigentlich sind Erdbeeren gesund. Sie enthalten mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte, ihr Gehalt an Folsäure ist hoch, außerdem liefern die Beeren wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Eisen, Magnesium und Kalzium.

Doch in konventionellen Erdbeeren stecken oft Substanzen, die man als Verbraucher nicht möchte, nämlich Pestizide. Am Montag veröffentlichte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die Ergebnisse einer neuen Untersuchung: Danach fanden die Umweltschützer in 15 von 19 Proben Rückstände von Fungiziden, also Anti-Pilzmitteln.

Gut die Hälfte der Proben wies zwei oder mehr Wirkstoffe gegen Pilze auf, in drei Fällen fand der BUND sogar vier unterschiedliche Fungizide. Gerade diese Mehrfachbelastung sei besorgniserregend, erklärt Corinna Hölzel vom BUND. „Durch Wechselwirkung zwischen Pestiziden kann ihre giftige Wirkung verstärkt werden. Diese Gefahren werden bislang durch die Risikobewertung nicht ausreichend berücksichtigt.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Erdbeeranbau: Warum die Mittel eingesetzt werden

Erdbeeren sind anfällig für Pilzerkrankungen. Daher werden auf den konventionellen Plantagen meist schon vorbeugend zahlreiche Fungizide eingesetzt. Die Pestizide gelangen in die Luft, in Böden und ins Wasser. Sie verteilen sich breit in der Umwelt und können lange überdauern. Viele Fungizide haben negative Wirkungen auf die Biodiversität.

Durch Wechselwirkung zwischen Pestiziden kann ihre giftige Wirkung verstärkt werden. Corinna Hölzel, BUND

Einige der nachgewiesenen Stoffe sind aber auch für Menschen schädlich, weil sie das Hormonsystem beeinflussen können. Die gefundenen Fungizide Bupirimat und Penconazol gelten als solche Hormongifte. Das in vier Proben nachgewiesene Trifloxystrobin wird als fortpflanzungsschädlich eingestuft.

Erdbeeren im Vergleich: So schneidet Berlin ab

Die Umweltschützer hatten Erdbeeren in Supermärkten und an mobilen Ständen in Dresden, Hameln und Berlin gekauft. Die Ware kam aus Deutschland, Italien, Spanien und Holland. Deutsche Erdbeeren schnitten nicht besser ab als ausländische.

In Berlin fiel der Test sehr unterschiedlich aus. Während die bei Netto verkauften deutschen Beeren vielfach belastet waren, enthielten sowohl die spanischen als auch die deutschen Beeren von Kaufland keine Rückstände.

Wer Erdbeeren liebt, sollte sie daher vor dem Verzehr gründlich waschen. Besser ist es aber, Bio-Ware zu kaufen, sagt der BUND.

Im Ökolandbau werden keine chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt, auch die Artenvielfalt auf ökologisch bewirtschafteten Feldern ist deutlich höher, betonen die Umweltschützer.

Bereits im April hatte Ökotest vor Pestiziden in Erdbeeren gewarnt. Eine Untersuchung von 14 Proben ergab eine Belastung mit zahlreichen Pestiziden. Ausnahme: Die zwei Bio-Produkte im Test enthielten keine Rückstände.