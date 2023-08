Neues Halbleiterwerk in Dresden Bund fördert TSMC-Chipfabrik – um unabhängiger von China zu werden

Die milliardenschwere Ansiedlung des Chipkonzerns TSMC mit einem Werk in Dresden ist beschlossene Sache. Am Dienstag haben sich die Beteiligten nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters bei einem „Board-Meeting“ für den Standort Dresden ausgesprochen. Das Handelsblatt hatte bereits am Montag über die bevorstehende Entscheidung berichtet.