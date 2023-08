Neuordnung der Stromgebühren Die größte Ersparnis hätten Schleswig-Holsteiner 

Wie hoch die Stromrechnung in Deutschland ist, hängt auch davon ab, in welchem Bundesland man lebt. Grund dafür sind unterschiedlich hohe Stromgebühren. Während eine Familie in Bremen mit einem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden pro Jahr nur 254 Euro (netto) für die Netze zahlt, sind es in Schleswig-Holstein 480 Euro (netto).