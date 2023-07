Ökonom kritisiert Sparpolitik „Man muss die Schuldenbremse nicht abschaffen – aber reformieren“

Herr Truger, die Bundesregierung hat die Rückkehr zur Normalität in der Haushaltspolitik eingeleitet, wie Finanzminister Christian Lindner das bei der Vorstellung des Etats 2024 am vergangenen Mittwoch genannt hat. Er sprach von einer Trendwende. Ist das eine richtige Entscheidung?

Es war völlig richtig, dass der Staat in der dreifachen Ausnahmesituation der Pandemie, des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise kräftig reagiert hat. Aber man kann und soll die Ausgaben natürlich nicht dauerhaft auf diesem Niveau halten. Die riesigen Milliardensummen, die nötig waren, um diese Krisen zu meistern, waren vorübergehend angelegt. Dass es nun wieder nach unten geht, ist somit klar. Man kann sich nicht auf Dauer solche Defizite leisten. Die Frage ist allerdings, wann und in welchem Ausmaß man zur Normalität zurückkehrt.

Sie meinen, die Trendwende kommt zu früh?

Sie ist meines Erachtens zu drastisch ausgefallen. Das begann allerdings schon früher, nicht erst jetzt mit der Aufstellung des Bundeshaushalts für 2024. Es war ein großer Fehler, dass sich die Ampel-Koalition auf Druck vor allem der FDP dafür entschieden hat, die Regelung zur Schuldenbegrenzung im Grundgesetz schon in diesem Jahr wieder voll anzuwenden.

Das war allerdings im Koalitionsvertrag schon angelegt.

In einer Krisensituation wie dieser kann man sich auch korrigieren. Denn deswegen musste Finanzminister Lindner im Etat für 2023 bereits einen großen Teil der in den Überschussjahren angesammelten Rücklage von fast 50 Milliarden Euro zum großen Teil anzapfen. Man hätte stattdessen gut begründet neue Kredite aufnehmen und dafür nochmals die Notlagenklausel der Schuldenbremse nutzen können. Das wäre der Öffentlichkeit leicht zu vermitteln gewesen. So aber hat sich die Koalition selber in eine unangenehme Lage gebracht, und die Aufstellung der nächsten Etats, das zeigt die Finanzplanung, wird ebenfalls sehr schwierig.

Hier wurde und wird eine Etatpolitik inszeniert, welche offenbar die Kernklientel der FDP beeindrucken soll. Achim Truger

Was war der Grund für dieses Vorgehen?

Hier wurde und wird eine Etatpolitik inszeniert, welche offenbar die Kernklientel der FDP beeindrucken soll. Das hat man auch bei der Aufstellung des Etats 2024 in den vergangenen Monaten gesehen. Erst gab es keine Eckwerte, dann wurde lange verhandelt, dann wurden Obergrenzen per Brief an die Kabinettsmitglieder versendet – hier sollte der Eindruck einer schwierigen Situation erweckt werden, um eine Zeitenwende hin zu soliden Finanzen zu rechtfertigen. Tatsächlich aber wäre die Situation weitaus weniger dramatisch, wenn Lindner anders gehandelt hätte.

Was lief falsch über das Wiedereinsetzen der Schuldenbremse hinaus?

Meines Erachtens zweierlei. Der Sachverständigenrat hat ja früh dafür plädiert, den Ausgleich der kalten Progression – also die Anpassung des Einkommensteuertarifs an die Inflation – zu verschieben. Es hätte auch genügt, erst einmal nur die Freibeträge zu erhöhen und nicht auch an die Tarifverschiebung heranzugehen. Das half allen Gutverdienern, das hätte warten können. Es gab da tatsächlich eine Überkompensation, die in der Situation unnötig war.

Zur Person © Sachverständigenrat Achim Truger (54) ist seit gut drei Jahren Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung, die gern auch Wirtschaftsweise bezeichnet werden. Er gilt dort als Vertreter der Gewerkschaften. Truger lehrt als Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Sein Spezialgebiet: Steuern und Staatsfinanzen.

Und der weitere Fehler?

Steckt in der Zinspolitik. Man gibt weiterhin Bundesanleihen mit einem geringen Zinssatz aus, muss dafür aber Abschläge beim Verkauf akzeptieren. Statt diese auf mehre Etats zu verteilen, bucht der Finanzminister sie auf einen Schlag im Etat ein. Das verengt die Spielräume um mehrere Milliarden Euro. So stellt sich die Koalition selbst ein Bein ums andere. Sie muss sich nicht wundern, dass sie nun vor einer Fiskalklippe steht, dass es 2024 und in den Jahren danach sehr eng aussieht.

Aber die Ausnahmesituation läuft ja aus, dann ist doch Konsolidieren angesagt, oder?

Einerseits ja, aber Kürzen tut eben weh und kann kontraproduktiv sein. Man kann auch schonender konsolidieren. Im Übrigen ist der Bedarf für Klima-Investitionen, für Flüchtlingshilfe an die Kommunen oder für den Ausbau der Digitalisierung in den Behörden weiterhin da. Vom Industriestrom ganz zu schweigen. Eine lange Liste von Bedarfen, deren Finanzierung nun unklar ist.

Manche setzen auf die Steuerschätzung im November. Wenn die besser ausfällt, dann hat man auch wieder Spielraum…

Wenn die Konjunktur mitmacht. Das sehe ich aber nicht. Sie ist alles andere als kräftig. Man kann eine leichte bis mittlere Rezession nicht ausschließen. Die Erholung im Jahr 2024 könnte zudem schwächer ausfallen. Bei einer solchen Aussicht mit einem Spar-Etat quer durch alle Ressorts zu planen, ist falsch.

Es braucht auch mehr Kreditspielraum für öffentliche Investitionen. Achim Truger

Was sollte die Ampel machen?

Sie sollte zurückkehren zu einem pragmatischen Ansatz, bei dem die Profilierungsinteressen der Beteiligten eine kleinere Rolle spielen. Sie sollte sich wieder darauf besinnen, etwas Gemeinsames voranzubringen und sich nicht im internen Streit zu verausgaben.

Woran denken Sie da?

Da sollte doch für alle etwas dabei sein: anständige Kindergrundsicherung, Superabschreibungen für die Unternehmen. Oder nehmen Sie den Industriestrompreis. Wenn der vernünftig ausgestaltet wird, also als echtes Überbrückungsinstrument mit einem zusätzlichen Sparanreiz, dann spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, ihn aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu finanzieren. Dafür müsste das entsprechende Gesetz geändert werden, die strikte Eingrenzung der Mittelverwendung auf Energiehilfen und anderes also ausgeweitet werden.

Das lehnen Lindner und die FDP aber ab.

Was ich für falsch halte, denn die im Fonds bereitgestellten Kreditermächtigungen in Höhe von 200 Milliarden Euro werden bei Weitem nicht für den engeren Zweck gebraucht. Ein Industriestrompreis ist von diesem Zweck aber so weit nicht entfernt. Also auch hier: Bitte mehr Pragmatismus. Möglicherweise muss dann nochmals eine Notlage erklärt werden, aber das wäre zu rechtfertigen.

Zur Schuldenbremse: Bei SPD und Grünen gibt es die Vorstellung, sie stark zu verändern. Kritiker bezeichnen das als Verwässern.

Man muss sie ja nicht komplett abschaffen. Aber man müsste sie reformieren. Bei Einführung der Schuldenbremse nach der großen Finanzkrise von 2008 wurde der Zeitraum bis zur vollen Geltung für den Bund auf sechs Jahre, für die Länder auf zehn Jahre bemessen. Es war ein langsames Hineingleiten in die Kreditdeckelung nach einer extremen Ausnahmesituation. So hätte es auch jetzt sein sollen. Stattdessen kommt der abrupte Sprung in die Normalität. Und es braucht auch mehr Kreditspielraum für öffentliche Investitionen.

Die Inflation ist offenbar hartnäckiger als gedacht. Die Europäische Zentralbank wird den Zins im Sommer und im Herbst möglicherweise nochmals anheben. Der Finanzminister sagt, den Kampf gegen die Inflation dürfe der Staat nicht durch Mehrausgaben konterkarieren.

Es ist richtig, dass die Zentralbank nach anfänglichem Zögern energisch handelt. Die Inflation in Europa ist aber im Gegensatz zu den USA weniger von der Nachfrage getrieben. Das bedeutet, dass sie von allein relativ schnell wieder sinken dürfte. Es besteht die Gefahr, dass die Zentralbank überreagiert, den Leitzins zu weit nach oben treibt und zu lange auf dem Niveau hält. Wenn dann auch noch die Finanzpolitik restriktiv ist, also der Staat zu sehr konsolidiert, besteht die Gefahr einer klassischen Nachfrage-Rezession, die dann auch zu einer höheren Arbeitslosigkeit führt. Dieses Szenario sollte man auf dem Schirm haben.