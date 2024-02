Payback, Lidl Plus, Edeka-App Das sparen Sie mit Bonusprogrammen wirklich

In ihren wöchentlichen Prospekten locken die Händler mit attraktiven Rabatten auf einzelne Produkte. So bietet Edeka die Pizza von Dr. Oetker diese Woche 41 Prozent billiger an. Lidl bewirbt Milka-Pralinen mit einem Nachlass vom 54 Prozent.

Doch ausgerechnet gegenüber ihren treuesten und besten Kunden zeigen sich die deutschen Einzelhändler durchweg weniger großzügig.