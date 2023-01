Pflanzenbasierte Kraftstoffe Das Stroh und der Streit

Der Ukrainekrieg hinterlässt seine Spuren in der Nahrungsmittelproduktion: „Durch den Krieg hat sich die fruchtbarste Region Europas teilweise aus der Produktion verabschiedet“, sagte Artur Auernhammer, Vorsitzender des Bundesverbandes Bioenergie (BBE) am Montag. Etwa 30 Prozent des Anbaus seien in der Ukraine nicht mehr möglich, was sich vor allem auch auf die Lebensmittelpreise niederschlage. Für den Verband ist deshalb klar, dass deshalb die heimische Produktion in der Landwirtschaft umso mehr unterstützt werden muss.

