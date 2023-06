Pläne aus Brüssel Europa auf dem Weg zum digitalen Euro

Nach Jahren der Vorbereitung hat die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel ihre Pläne für die Einführung eines digitalen Euros vorgestellt. Mitte Juni kursierte bereits ein erster Entwurf des Rechtsrahmens für eine digitale Variante der Gemeinschafswährung. Wofür braucht es diese? Wer gibt sie aus? Und was heißt das für das in Deutschland immer noch beliebte Bargeld? Die wichtigsten Antworten im Überblick.

Was steht im Gesetzesentwurf der EU-Kommission?

Neben Bargeld sollen Menschen in der EU in Zukunft auch einen digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel nutzen können. Bargeld allein könnte „die Wirtschaft der Europäischen Union im digitalen Zeitalter nicht allein tragen.“ Ein digitales Zahlungsmittel sei notwendig, um sich der technologischen Entwicklung anzupassen. Dem Entwurf zufolge soll die Europäische Zentralbank (EZB) künftig die nationalen Notenbanken autorisieren können, den digitalen Euro in Umlauf zu bringen.

Da sich jedoch immer mehr Menschen dafür entscheiden, digital zu bezahlen, sollte der Euro das digitale Zeitalter widerspiegeln und darauf abgestimmt sein. Valdis Dombrovskis, geschäftsführender Vizepräsident der EU-Kommission

Soll der digitale Euro das Bargeld ersetzen?

Der digitale Euro soll lediglich eine zusätzliche Möglichkeit sein, um in Europa zu bezahlen. Die Währungshüter sowie die Kommission hatten zuletzt immer wieder betont, er solle Euroscheine und -münzen nicht ersetzen, sondern ergänzen. Mit dem Vorhaben eines digitalen Euros würde die EZB lediglich auf die „steigende Nachfrage (…) nach schnellen und sicheren digitalen Bezahlmöglichkeiten reagieren“, heißt es auf der Website der EZB.

Was bringt der digitale Euro? Wofür soll er eingesetzt werden können?

Einer der Vorteile des digitalen Euros wäre, dass Zahlungen sekundenschnell und über Landesgrenzen getätigt werden können. Gleichermaßen sicher wie mit dem europäischen Bargeld: Da keine persönlichen Daten übermittelt werden sollen, soll die Privatsphäre des Bezahlenden beim Einkauf genauso gewahrt sein wie beim Bezahlen mit Münzen und Scheinen. Wenn der digitale Euro gesetzliches Zahlungsmittel wird, ist der Handel mit wenigen Ausnahmen zur Annahme verpflichtet. Bezahlen könne man somit sowohl an der Ladenkasse als auch im Onlineshop. Der digitale Euro soll im gesamten EU-Raum funktionieren und einfach zu benutzen sein, auch für Menschen mit Behinderungen oder Ältere.

60 Prozent der Europäer:innen legen Wert darauf, die Möglichkeit einer Barzahlung zu erhalten, aber es gibt immer mehr Anzeichen für Schwierigkeiten bei der Akzeptanz von Bargeld und dem Zugang dazu. Paolo Gentiloni, Wirtschaftskommissar

Es gibt schon andere digitale Zahlungsmittel. Wozu braucht es den digitalen Euro?

Immer mehr Zahlungen werden digital abgewickelt. Aktuell Marktführer für sind allerdings nicht europäische, sondern amerikanische (mit Paypal oder Apple Pay) oder asiatische Unternehmen (Alibaba mit Alipay oder Tencent mit Wechat). Die Kommission argumentiert, dass sich ohne den digitalen Euro die Digitalwährungen anderer Staaten oder private Kryptowährungen in Europa ausbreiten würden. Ziel des Vorhabens von Kommission und EZB ist daher auch, sich widerstandsfähig und strategisch unabhängig zu machen.

Wer gibt den digitalen Euro aus?

Die Ausgestaltung ist noch in der Diskussion. Mit der Umsetzung soll die EZB betraut werden. Denkbar ist, dass Geschäftsbanken den digitalen Euro wie Bargeld von den europäischen Notenbanken beziehen. Den digitalen Euro würde man dann in Form einer digitalen Geldbörse erhalten. Die EZB hatte unter anderem eine Bezahlkarte sowie eine Smartphone-App vorgeschlagen.

Möglich wäre auch, dass der digitale Euro direkt auf Konten bei der EZB geführt wird. Im Unterschied zur privaten Konkurrenz wäre der digitale Euro als Zentralbankgeld von der EZB direkt gesichert. Das hieße, dass das Geld, selbst wenn Banken pleitegehen würde, für Kundinnen und Kunden nicht verloren wäre.

Fallen Gebühren bei Nutzung des digitalen Euros Gebühren an?

Nach dem Willen der EU-Kommission sollen grundlegende Zahlungsfunktionen für Verbraucherinnen und Verbraucher kostenfrei sein. Banken und Zahlungsdienstleister könnten für ihren Teil des Geschäfts aber immer noch Gebühren verlangen.

EU-Kommissar Thierry Breton sagte am Mittwoch, „der Schutz der Privatsphäre für die Nutzerinnen und Nutzer in höchstem Maße gewährleistet.“ © AFP/LUDOVIC MARIN

Wann kommt der digitale Euro?

Die Digitalwährung könnte binnen drei oder vier Jahren eingeführt werden – nach Einschätzung von Expertinnen und Experten frühestens 2026. Im Oktober will die EZB voraussichtlich entscheiden, ob die Notenbank die nächste Projektphase für den digitalen Euro einläutet. Dann ginge es um die technische Entwicklung. Dafür will die EZB verschiedene Ansätze, darunter zentralisierte wie dezentralisierte Lösungen (die auf Technologien wie Blockchain basieren) testen. Hierfür sind drei Jahre vorgesehen. Obligatorisch ist die Zustimmung des EZB-Rats, der EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments, betonte die irische EU-Kommissarin Mairead McGuinness am Mittwoch.

Was halten Geschäftsbanken von einem digitalen Euro?

In ihrem Gesetzentwurf betont die Kommission, dass der digitale Euro nicht das Geschäftsmodell der Banken untergraben solle. Vielmehr sollten die Geschäftsbanken für das gesamte operative Geschäft mit dem digitalen Euro, also den Kundenkontakt, zuständig sein. Banken und Sparkassen in Deutschland treibt die Frage um, ob die EZB zur Konkurrenz im Zahlungsverkehr wird.

Beim Sparkassentag im Juni sagte Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), „es geht bei der Diskussion tatsächlich darum, ob die EZB selbst als Wettbewerber in den Payment-Markt eintreten soll“. EZB-Präsidentin Christine Lagarde versicherte auf eben jener Veranstaltung, dass weder die Strategie noch die Aufgabe der EZB sei. „Wir sind als Zentralbanker nicht in der Lage, Beziehungen zu unterhalten, auf Kunden zuzugehen oder Produkte zu vermitteln.“