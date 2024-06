Pleite trotz Millionenstütze Was die FTI-Insolvenz den Bund kostet

Der Reiseanbieter FTI ist pleite. Das hat Folgen auch für den Steuerzahler. Denn das Unternehmen hat zu jenen gehört, denen die Bundesregierung in der Pandemie kräftig unter die Arme gegriffen hat. Und das, obwohl möglicherweise früh eine Insolvenz aufgrund des Einbruchs in der Reisebranche in den Jahren 2020 bis 2022 einkalkuliert war.

Für den Bund hat nach Angaben einer Sprecherin des Bundesfinanzministeriums „das Insolvenzrisiko immer als Alternative im Raum“ gestanden. Das ist kein Wunder. Dass FTI wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, war schon vor der Pandemie bekannt. 2019 lag die Eigenkapitalquote des Unternehmens nur noch bei unter zehn Prozent, die Gewinnmargen waren sehr niedrig, da der Anbieter Marktanteile vor allem über günstige Preise gewinnen wollte.

Laut Finanzministerium hat man das Szenario einer Insolvenz aber „zum Schutz der Reisenden und auch der Beschäftigten immer abzuwenden versucht“. Will heißen: Bis zum vergangenen Sonntag hat die Regierung versucht, zu retten, was zu retten war.

603 Millionen Euro bekam FTI in der Pandemie vom Staat.

Das mag auch der Grund gewesen sein, dass FTI trotz der wirtschaftlich schwachen Daten 2020 in den Kreis der Unternehmen aufgenommen wurde, die Stabilisierungshilfen des Bundes bekommen haben. Firmen, die in den Jahren vor der Pandemie Verluste hatten, wurden nicht unterstützt.

Zum Pleitevermeidungsszenario gehörte auch, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) bereit war, über einen Verkauf der Forderungen des Bundes zu einem Bruchteil des Wertes den Eignern von FTI – der US-Firma Certares und einer ägyptischen Investorenfamilie – entgegenzukommen.

Aber mit dem Insolvenzantrag vom Montag hat sich das zerschlagen. „Daraus folgt, dass der Forderungsverkauf nicht vollzogen wird“, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums dem Tagesspiegel. „Die Folgen der Insolvenzanmeldung für den Bund sind nun im Einzelnen zu prüfen. Auch wenn der Fortgang des Verfahrens abzuwarten bleibt, muss davon ausgegangen werden, dass im Resultat nur sehr wenige Rückflüsse zu den noch offenen Forderungen zu erwarten sind.“

Drittgrößte Hilfsempfängerin

Wie hoch diese Forderungen aktuell noch waren, ist unklar. Insgesamt hatte die FTI Touristik GmbH zwischen August 2020 und Oktober 2021 auf drei Anträge hin Hilfsgelder aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds (WSF) in Höhe von insgesamt 603 Millionen Euro erhalten.

Damit war FTI nach der Lufthansa und dem Reisekonzern Tui drittgrößte Empfängerin im Rahmen des WSF. Aber während der Bund dank Rückzahlungen, Zinsen und Anteilsverkäufen bei Lufthansa und Tui sogar ein Geschäft gemacht hat, ist FTI nun neben dem Kaufhauskonzern Galeria der zweite große Pleitefall bei den Corona-Hilfen.

Der hatte sich schon früher angebahnt. Denn der Bund hat schon in den Jahren 2022 und 2023 Abschreibungen auf stille Beteiligungen oder Nachrangdarlehen für FTI vorgenommen. Wie hoch diese waren, ist unklar. Sie könnten aber im dreistelligen Millionenbereich gelegen haben.

Nach dem letzten Jahresabschluss wurden über den WSF bis Ende 2023 etwa 6,4 Milliarden Euro an insgesamt 25 Unternehmen ausgezahlt. Davon seien 4,4 Milliarden Euro bereits wieder zurückgeflossen, heißt es dort weiter. Abgeschrieben hat der Bund bis Ende 2023 insgesamt etwa 1,3 Milliarden Euro. Dazu kommt nun in diesem Jahr mindestens die Summe, die an Wertberichtigungen für die FTI noch eingestellt werden muss.